Компания Ubisoft отвергла претензии игроков по The Crew, указав, что пользователи приобретали временный доступ

Ubisoft официально ответила на коллективный иск двух калифорнийских геймеров, которые подали в суд на компанию после отключения серверов The Crew в марте 2024 года. В своем ответе издательство четко заявило, что игроки изначально приобретали не право собственности на игру, а временную лицензию на доступ, условия которой были указаны на упаковке продукта.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Истцы сравнивали ситуацию с покупкой пинбольного автомата, который производитель якобы позже лишил всех игровых элементов. Особое возмущение вызвал факт, что один из них приобрел физическую версию игры, которая превратилась в бесполезный диск после отключения серверов. Ubisoft парировала, что игроки годами пользовались игрой и получили то, за что платили, а решение о закрытии десятилетнего проекта было законным.

После общественного резонанса Ubisoft все же добавила оффлайн-режимы в The Crew 2 и The Crew Motorfest, но оригинальная The Crew осталась недоступной. В ответ на аргумент Ubisoft о "полученной выгоде", истцы внесли поправки в иск, указав, что не могли предвидеть полное закрытие игры, купленной на физическом носителе.