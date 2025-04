Nintendo анонсировала обновлённые версии Zelda Breath of the Wild и Tears of the Kingdom для Switch 2 с улучшенной графикой и поддержкой HDR

Nintendo объявила о выходе специальных версий The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom для новой консоли Switch 2. Эти издания получат пометку "Nintendo Switch 2 Edition" и будут предлагать улучшенную графику, более высокую частоту кадров и поддержку HDR. Благодаря этому фирменный художественный стиль игр заиграет новыми красками.

Владельцы оригинальных версий игр смогут получить обновлённые редакции, приобретя специальный апгрейд-пакет. Для тех, кто ещё не купил эти игры, Nintendo выпустит полные версии по стандартной цене новых релизов. Пока неизвестно, сколько будет стоить апгрейд для существующих владельцев, но это должно стать выгодной альтернативой покупке игр заново.



Компания также сообщила о переименовании приложения Nintendo Switch Online в Nintendo Switch App. В нём появится специальный раздел "Zelda Notes", который будет давать игрокам полезные подсказки по прохождению и позволит фанатам Tears of the Kingdom легко делиться своими творениями.



Это решение Nintendo выглядит логичным шагом — два самых успешных эксклюзива платформы получат вторую жизнь на новой консоли. Breath of the Wild, вышедшая в 2017 году как стартовый тайтл для Switch, и её сиквел Tears of the Kingdom смогут в полной мере раскрыть потенциал более мощного железа Switch 2.



Пока остаётся много вопросов о том, какие именно улучшения получат игры помимо поддержки HDR и повышенной частоты кадров. Возможно, Nintendo добавит новые текстуры или эффекты, но подробности станут известны ближе к выходу Switch 2.