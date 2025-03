Появилась новая информация об Onimusha Way of the Sword — игра не будет открытым миром, а на прохождение потребуется около 20 часов

Capcom поделилась новыми подробностями о возрождаемой франшизе Onimusha. В интервью японскому изданию Famitsu продюсер Акихито Кадоваки и директор игры Сатору Ниихай рассказали, что Onimusha: Way of the Sword будет линейным экшеном с пошаговой структурой прохождения, а не открытым миром. По их словам, на завершение сюжетной кампании у игроков уйдет около 20 часов.

Действие игры развернется в переосмысленной версии Киото периода раннего Эдо (XVII век). При этом разработчики подчеркнули, что новая часть не будет связана с предыдущими играми серии — команда полностью переработала сеттинг, включая кланы Они и Гэнма. Такой подход, по задумке создателей, позволит новичкам легко влиться в игровой процесс.



Что касается сложности, Capcom намеренно не делает игру слишком жесткой. Как пояснил Ниихай, команда хочет, чтобы Onimusha: Way of the Sword была доступна широкому кругу игроков. При этом боссы не станут простыми — разработчики ежедневно работают над балансом, чтобы победа над ними приносила ощущение достижения. Возможность выбора уровня сложности пока находится под вопросом.



Анонс игры на The Game Awards 2024 стал неожиданностью для фанатов — последняя часть серии вышла почти двадцать лет назад. Релиз Onimusha: Way of the Sword запланирован на 2026 год. Судя по озвученным деталям, Capcom делает ставку на классический подход к экшен-играм с акцентом на сюжет и пошаговое прохождение уровней, а не на модные тренды вроде открытых миров.



Поклонники франшизы уже сейчас могут строить предположения о том, как будет выглядеть возрожденная Onimusha. Остается ждать новых подробностей от разработчиков — в ближайшие месяцы Capcom наверняка поделится дополнительной информацией о геймплее и визуальной составляющей проекта.