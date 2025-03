Тактическая игра о черепашках-ниндзя выйдет в мае и расскажет о взрослении Тарталов и их борьбе с новой угрозой в мрачном мире.

TMNT: Tactical Takedown — это новая игра в франшизе о Черепашках-ниндзя, которая выйдет в мае этого года на платформе Steam. Разработка ведётся компанией Strange Scaffold, ранее создавшей такие проекты, как El Paso, Elsewhere и I Am Your Beast. В этой игре присутствует мрачный сюжет, в котором оба культовых персонажа — Шреддер и Сплинтер — уже мертвы. Черепашки, приближающиеся к возрасту совершеннолетия, проходят через эмоциональный кризис, ссорятся друг с другом и сражаются с новыми врагами.

Без Шреддера Фут Клан захвачен новым лидером, который сеет хаос в городе. Игровой процесс предлагает около 20 уровней, каждый из которых нацелен на то, чтобы продемонстрировать способности и особенности каждой из черепашек. Однако уровень представляет собой не простой набор битв — они постоянно мутируют, добавляя новые секции, врагов и неожиданные столкновения, что заставляет игрока оставаться в напряжении.



Черепашки и их противники представлены в виде фигурок. Анимация выполнена в достаточно простом стиле и кажется устаревшей. Тем не менее, такие стилистические подходы уже были успешно реализованы в играх типа Hitman GO и Lara Croft GO, так что есть надежда на то, что разработчики доработают этот аспект перед выходом игры.



Игра поступит в продажу 22 мая.