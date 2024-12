Мат Пискателла, аналитик индустрии видеоигр, сообщил об этом достижении. PlayStation 2 остается самой продаваемой консолью всех времен и народов, с около 160 миллионами проданных устройств в мире.

Nintendo Switch превзошла по продажам в США за всю жизнь консоль PlayStation 2, став самой продаваемой консолью в истории Соединенных Штатов. В то время как PlayStation 2 по всему миру было продано около 160 миллионов устройств, в США было продано 53 миллиона единиц, что на данный момент превышается продажами Nintendo Switch. Единственной консолью, которая продалась больше, является Nintendo DS, проданный 57 миллионов раз, но это портативная консоль, поэтому Nintendo Switch сравнивают с PlayStation 2.

В мировом масштабе Nintendo Switch все еще далека от показателей популярности PlayStation 2, имеющей по последним данным продажи в 146 миллионов экземпляров. Однако учитывая приближающийся анонс Nintendo Switch 2, маловероятно, что оригинальной версии удастся достичь успеха, необходимого для победы над PlayStation 2 и становления самой продаваемой консолью всех времен. Несмотря на это, Nintendo Switch все равно остается очень успешной консолью для Nintendo.

Nintendo Switch стала популярной благодаря своей уникальной концепции гибридной консоли, позволяющей играть как дома, подключив консоль к телевизору, так и на ходу в режиме портативной консоли. Кроме того, Nintendo сделала акцент на качественных эксклюзивных играх, таких как Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Mario Odyssey, привлекая множество игроков. Компания также активно поддерживает свою консоль, выпуская обновления и добавляя новые игры, что способствует ее популярности.