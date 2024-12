Исполнительный директор компании Xbox, Мэтт Бути, заявил, что решение о эксклюзивности игры будет рассматриваться в каждом конкретном случае, в зависимости от конкретной игры и положения каждой студии.

Исполнительный директор компании Xbox, Мэтт Бути, заявил, что вопрос об эксклюзивности игр будет рассматриваться в каждом конкретном случае. Это заявление было сделано после того, как игра Indiana Jones and the Great Circle от Microsoft стала претендентом на звание "Игра года" в категории экшен/приключения. Хотя игра была представлена после шоу The Game Awards, Microsoft и связанные компании высоко оценили ее успех.

В интервью для Variety Мэтт Бути объяснил, что решения об эксклюзивности и временной эксклюзивности игр принимаются в зависимости от конкретной ситуации. Каждая студия находится в различном положении, а также учитывается график производства игры. Главная цель Microsoft - удовлетворить игроков на платформе Xbox. Решение о том, когда игра станет доступна на других платформах, рассматривается как часть общей стратегии производства.



Мэтт Бути отметил, что игра Indiana Jones and the Great Circle была в производстве еще до приобретения Bethesda. Это позволяет сделать вывод, что выпуск игры на других платформах, таких как PlayStation, был принят как часть общего производственного плана. Это заявление противоречит предыдущему заявлению генерального директора Microsoft Gaming, Фила Спенсера, о том, что у компании нет "красных линий" в отношении эксклюзивности игр.