PBR был впервые применен в игре Tom Clancy The Division в 2015-2016 годах и значительно улучшает освещение материалов, делая их выглядящими более реалистично.

Skyrim отметил свой тринадцатый день рождения в прошлом месяце, но его моддинг-сообщество продолжает жить и процветать. Одним из интересных событий последних дней стал релиз плагина Community Shaders 1.0, который предлагает расширенные графические возможности для этой ролевой игры с открытым миром.

Вместо того чтобы использовать привычный ENB Бориса Воронцова, CS 1.0 представляет собой фреймворк, основанный на новой технологии Physically Based Rendering (PBR), которая внедрена в игру.

PBR был введен в новые игры в конце 2015 и начале 2016 года, и одной из первых игр, в которых он был использован, стала Tom Clancy The Division от Ubisoft Massive.

Использование PBR позволяет создавать реалистичные материалы с физическими свойствами, которые реагируют на освещение.

Создатель мода doodlum, который также разработал мод для Skyrim под названием Light Limit Fix, успешно внедрил динамические источники света в игру.