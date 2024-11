Несмотря на негативные отзывы и плохую репутацию, независимый разработчик Hello Games продолжал выпускать обновления для игры, постепенно улучшая ее и добавляя новый контент.

No Man’s Sky, созданная студией Hello Games, наконец-то заслужила высокие оценки пользователей в Steam спустя восемь лет после неудачного старта. Напомним, что в августе 2016 года игра подверглась шквалу критики как от обозревателей, так и от поклонников. Средний балл на Metacritic составил всего 61/100, а отзывы на Steam также оказались негативными. Через месяц после выхода игры британское Управление по рекламным стандартам начало расследование по жалобам покупателей, хотя впоследствии все обвинения были сняты. Тем не менее, репутация игры оставалась под вопросом.

Тем не менее, студия Hello Games не сдавалась и продолжала работать над проектом. Разработчики выпустили множество обновлений, добавив новые функции, контент и улучшения. Через пять лет после релиза, в сентябре 2021 года, общий рейтинг No Man’s Sky изменился с «смешанного» на «в основном положительный». А совсем недавно, благодаря последним обновлениям и улучшениям, игра перешла от «в основном положительных» к «очень положительным» отзывам.



Шон Мюррей, руководитель студии и управляющий официальными социальными сетями, выразил благодарность игровому сообществу за поддержку и веру в проект. Он отметил, что первоначальный провал сыграл важную роль в развитии команды и вдохновил их на создание чего-то действительно уникального и захватывающего.