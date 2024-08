Игра Call of Duty: Black Ops 6 Zombies будет содержать две карты - Liberty Falls и Terminus Island.

Новая игра Call of Duty: Black Ops 6 станет очередным выпуском серии игр Call of Duty, в котором представлен режим "Зомби". На выставке COD Next стало известно, что в игре будет представлено две различные карты для этого режима - Liberty Falls и Terminus Island. Liberty Falls представляет собой заброшенную карту Западной Вирджинии, в которой игроки смогут узнать истории жителей и проникнуть в атмосферу Америки 90-х годов. Terminus Island, наоборот, представляет собой темную и мрачную карту. Обе карты снабжены новым оружием, таким как Thrustodyne M23 и Wunderwaffe DG-2, и новой машиной перков, которая позволяет игрокам усилить свои способности. Игра Black Ops 6 Zombies также предлагает игрокам выполнение побочных заданий как на Liberty Falls, так и на Terminus Island. На каждой из карт игроки смогут обнаружить уникальные ловушки, такие как запуск ловушки Aetherella в магазине комиксов Liberty Falls. В игре также внесены изменения для улучшения качества игрового опыта, такие как распределение стоимости дверей между игроками и добавление дропов и самовыживаний для каждого игрока.