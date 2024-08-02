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ddr22
В Enshrouded добавили поддержку FSR 3, модификаторы сложности и многое другое
Компания Keen Games выпустила крупное обновление для игры Enshrouded.

Разработчик Keen Games анонсировал крупное обновление для экшен-ролевой игры на выживание Enshrouded под названием "Back to the Shroud". В этом обновлении была добавлена поддержка AMD FSR 3, улучшенной версии FidelityFX Super Resolution. Однако пока что генерация кадров при использовании этой технологии не реализована. В обновлении также было добавлено несколько модификаторов сложности, позволяющих игрокам настроить Enshrouded по своему вкусу. Доступны четыре стандартные настройки сложности, а также более тридцати индивидуальных настроек, позволяющих изменить различные параметры игры.
Основные модификаторы сложности включают режимы "Расслабленный" с увеличенным количеством ресурсов и меньшим количеством врагов, "Жесткий" с большим количеством и более агрессивными врагами, и "Выживание" с дополнительными механиками выживания и более агрессивными врагами. Эти модификаторы доступны как в одиночной игре, так и в кооперативном режиме.

Кроме того, обновление включает новые возможности настройки персонажа, такие как выбор цвета кожи, глаз и бровей, а также шесть дополнительных пресетов персонажа. Экипировку, такую как броню и оружие, теперь можно разместить на базе, а коллекционные предметы можно расставить на декоративных полках. Также были улучшены меню ремесел и система блокирования и парирования.

Enshrouded уже продалась тиражом около трех миллионов экземпляров, и полная версия игры планируется выпустить на ПК и консолях в следующем году. С обновлением "Back to the Shroud" игроки смогут насладиться новыми возможностями и настройками игрового процесса, которые позволят им еще глубже погрузиться в мир Enshrouded и создать персонажа, отвечающего их предпочтениям и стилю игры.

#enshrouded
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