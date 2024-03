Продажи игры Ori составили около 10 миллионов копий по всему миру на всех платформах, объявил соучредитель Moon Studios, Томас Малер

Продажи игры Ori составили около 10 миллионов копий по всему миру на всех платформах, объявил соучредитель Moon Studios, Томас Малер. Он также упомянул, что если бы первая игра серии, Ori and the Blind Forest, провалилась, это могло бы привести к финансовым проблемам для студии. Однако, благодаря успешным продажам, Moon Studios смогли избежать банкротства. Малер назвал Ori самой успешной серией Metroidvania, которая когда-либо была создана.

Сооснователь также рассказал о продажах игр Ori на платформе Nintendo Switch. Он сообщил, что технические проблемы с магазином eShop изначально снизили продажи на Switch. Однако, он не уточнил конкретное число проданных копий на этой платформе.

Игра Ori and the Blind Forest была выпущена в 2015 году для Xbox One и ПК, а затем в 2019 году вышла на Switch. Сиквел игры, Ori and the Will of the Wisps, был выпущен в 2020 году для ПК и Xbox, а позднее для Switch. Обе игры получили положительные отзывы и стали популярными среди геймеров.

Обзор игры Ori and the Will of the Wisps отмечает, что она представляет собой фантастическое путешествие с красивым художественным стилем и эмоциональной историей. Однако, обзор также отмечает, что игра не без своих недостатков.

В целом, продажи игр Ori достигли около 10 миллионов копий по всему миру, и серия получила признание как одна из самых успешных в жанре Metroidvania. Однако, игра также столкнулась с техническими проблемами на платформе Nintendo Switch, что негативно сказалось на ее продажах на этой платформе. В целом, Moon Studios продолжает разрабатывать популярные и качественные игры, радуя фанатов серией Ori.