Компания HYTE выпустила специальное издание клавиш для клавиатур под названием "Capture the Moment" в честь пятой годовщины проекта hololive. В этом издании представлены значки, отображающие участников группы hololive GAMERS, таких как Сираками Фубуки, Ооками Мио, Некомата Окаю и Инугами Коронэ. Клавиши доступны в трех цветовых решениях с разными вариантами раскладки клавиш.

В комплект Capture the Moment Keycap Set входят 142 колпачка Cherry, которые совместимы с профилем MX и подходят для клавиатур 60%, 65%, 75% и TKL. На колпачках представлены значки всех участников hololive GAMERS, включая корону Фубуки, колокольчик Мио, ошейник Окаю и шоколадный корнет Коронэ.

Цена за набор Capture the Moment Custom Keycap Set составляет $99.99 USD и в настоящее время доступна для предварительного заказа на сайте HYTE.com по всему миру, за исключением Японии. Также в Японии клавишный набор доступен для предварительного заказа на специальной акционной цене 12,970¥ до 17 апреля 2024.