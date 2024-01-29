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ddr22
Refract Technologies представила новый тип VR-контроллера под названием AXIS Lite
Компания Refract Technologies представила новый тип VR-контроллера под названием AXIS Lite

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Компания Refract Technologies представила новый тип VR-контроллера под названием AXIS Lite. Этот контроллер отслеживает движения нижней части тела в реальном времени, что позволяет полностью погрузиться в виртуальную реальность.

Разработка AXIS Lite была специально создана для упрощения и улучшения игрового процесса в VR. Он позволяет избежать сложных настроек и использования внешних станций и проводов. Контроллер имеет удобную и простую в использовании систему с четырьмя узлами, что значительно сокращает время настройки.

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AXIS Lite также совместим с различными VR-приложениями и движками разработки. Контроллер позволяет игрокам выполнять различные движения, такие как танцы, прыжки и удары ногами с низкой задержкой в играх, таких как VRChat, Dance Dash VR, Zenith: The Last City и Blade and Sorcery. AXIS Lite будет доступен для предзаказа с 8 февраля 2024 года, а его цены будут начинаться от $288.

#refract
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