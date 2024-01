Они начали сотрудничество с E Ink в 2008 году

Компания Boox получила награду "Лучший продавец" от E Ink Corporation за разработку цветных чернил для электронной бумаги. Они начали сотрудничество с E Ink в 2008 году и стремятся стать инновационным брендом в этой области. В 2021 году они представили новую цветную электронную бумагу под названием Nova3 Color.

Технология развилась до версии Kaleido 3, и они успешно интегрировали ее в свои планшеты Tab Ultra C, Tab Mini C, Tab Ultra C Pro и Note Air3 C, предоставляя пользователям возможность читать комиксы, просматривать веб-страницы и делать заметки в цвете.

Благодаря этой технологии, Boox стремится изменить ситуацию и сделать цветную электронную бумагу доступной для большего числа людей. Компания признает, что их успех зависит от сотрудничества с E Ink и доверия своих пользователей, и они ценят каждый комментарий и отзыв от них. Boox уверены, что вместе они сделают небо ярче.