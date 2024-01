MAINGEAR переосмысливает эстетику и производительность игровых ПК с помощью технологии управления кабелями MG-RC

MAINGEAR представила на выставке CES 2024 новую технологию управления кабелями MG-RC, которая изменит дизайн и производительность настольных игровых ПК. MG-RC позволяет переместить кабели на заднюю сторону материнской платы, создавая отсутствие кабелей внутри корпуса ПК. Это улучшает охлаждение и улучшает эстетику. MAINGEAR также представила два будущих настольных игровых ПК, разработанных в сотрудничестве с MSI и Phanteks. Один из них - модель MAINGEAR ZERO Drop, которая оснащена MG-RC и имеет компактный корпус, панорамные стеклянные панели и новейшую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super. Второй - концепт MAINGEAR NV9: Zero, который использует корпус Phanteks NV9 и поддерживает материнскую плату MSI Z790 Project Zero. NV9 также имеет встроенный ЖК-дисплей и премиальные компоненты. Все игровые ПК MAINGEAR создаются вручную с использованием тестирования и проверки качества, и включают стандартную гарантию и поддержку от MAINGEAR.