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Bublik1
Новую God of War Ragnarök слили на торренты, но игра не запускается на мобильной GeForce RTX 3050
Онлайн в Steam оказался в 3 раза ниже, чем после релиза предыдущей части

С момента появления первой PlayStation, главной фишкой Sony оставались эксклюзивы. Миллионы геймеров вынуждены были покупать консоли только потому, что больше нигде найти популярные серии игр было невозможно. К выходу PlayStation 2 такая практика закрепилась, ну а умение японской корпорации продавать десятки и даже сотни миллионов приставок позволило крупным студиям неплохо зарабатывать даже на закрытом рынке. В последнее время Sony отказалась от тактики удержания популярных серий во внутренней экосистеме, а в результате многие уникальные проекты стали доступны и на ПК. В пример можно привести Marvel’s Spider-Man, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, The Last of Us Part 1, Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West. На самом деле за последние несколько лет количество эксклюзивов поражает воображение, ну а разработчики не против такой практики. 

Крупные студии пишут, что главная причина, побудившая Sony выпускать эксклюзивы на ПК, заключается в финансовых сложностях. Несмотря на то, что за видеоигры просят от 70 долларов, даже популярные блокбастеры не всегда окупаются. Разработка стоит дорого, ну а релиз на персональных компьютерах позволяет неплохо заработать. Одной из самых знаковых игр последних лет стала God of War, которая считается одной из лучших в серии и вызвала положительные отзывы со стороны геймеров и критиков. God of War Ragnarök вышла на PlayStation 5 несколько лет назад, ну а релиз на персональные компьютеры состоялся только вчера. Игра доступна через несколько цифровых магазинов, а также распространяется на дисках, но в данной ситуации Sony снова наступают на уже ранее разбросанные грабли. Всё дело в том, что для доступа к God of War Ragnarök потребуется создать учётную запись PlayStation Network, ну а сделать это во многих странах не выйдет. В результате в более 180 государствах официального релиза популярной игры не было. Подобные действия начали практиковаться относительно недавно и уже вызвали шквал критики. Геймеры не могут поиграть в популярные серии, ну а японцы самоустранились. На этот раз всё немного иначе, ведь речь идёт о самом крупном релизе с платформы PlayStation этого года, а значит привязка к сервисам PSN может сильно испортить продажи. 

Неудивительно, что многие геймеры, не найдя возможности легально купить God of War Ragnarök, отправляются на торренты. Там игра уже доступна для скачивания, но на многих платформах скорости не хватает, поэтому приходится запастись терпением. Что примечательно, взломанная версия уже содержит обход регистрации на сервисах PlayStation Network, что позволяет не забивать себе голову бесполезной информацией и не тратить время на никому не нужную регистрацию. Все эксклюзивы Sony не содержат защиты Denuvo, ну а DRM разработки Steam команда хакеров RUNE обошла за считанные минуты. Известно, что пиратская версия появилась в сети уже через час после релиза, ну а это очень хорошие новости. Критики высоко оценили God of War Ragnarök, а на ПК игра выходит со всеми исправлениями и дополнениями. Многие геймеры по всему миру недоумевают, ведь Sony словно отказывается от денег фанатов, предпочитая продвигать требования о регистрации через собственную платформу. Ну а поскольку российские любители компьютерных игр лишены возможности что-либо у Sony купить, то могут со спокойной совестью играть в пиратскую версию. Добавим, что спустя сутки пиковый онлайн в Steam достигал 23 000 геймеров. Это ровно в три раза меньше, чем было после релиза первой части. Нет никаких сомнений, что такое резкое падение напрямую связано с политикой издателя. Это значит, что только финансовые потери способны вразумить японскую корпорацию, вынудив отказаться от бредовых ограничений.

Ну а пока геймеры уже приступили к изучению God of War Ragnarök, выяснились неприятные детали. Как оказалось, видеокарты с 4 Гб видеопамяти не могут загружать новую игру. Особенно недовольны владельцы ноутбуков, где традиционно наблюдается сниженное количество видеопамяти. Согласно официальным требованиям, God of War Ragnarök будет работать даже на старой GeForce GTX 1060 с 6 Гб памяти, вот только в ноутбуках доступна карточка GeForce RTX 3050 с 4 Гб памяти. Если оценивать такую видеокарту по общей производительности, то она намного быстрее GeForce GTX 1060, но физические ограничения по количеству памяти мешают более новой GeForce RTX 3050 работать. Вполне возможно, что в скором времени разработчики выпустят патч с исправлениями. А может мы видим чёткий сигнал, указывающий на необходимость покупки более мощных решений. Пока способов запуска игры на видеокартах с 4 Гб памяти нет, ну а в сети пишут, что Sony разочарована релизом. Скорее всего, японцы снова обвинят во всех проблемах пиратов и даже не подумают посмотреть в зеркало. 

#видеоигры #god of war ragnarök
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