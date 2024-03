Журналисты The New York Times полагают, что идея с поставками украинской армии самолётов F-16 пока выглядит неосуществимой

Зеленский продолжает колесить по Европе, а также часто принимает гостей из ближнего зарубежья у себя. Украинский президент занимается сбором пожертвований, а также постоянно напоминает европейским политикам о ранее данных ими обещаниях. Особенно беспокоят главу государства поставки противоракетных комплексов. В настоящее время даже Западные аналитики пишут, что система ПВО Украины истощена, а активные боевые действия вынуждают снимать отдельные комплексы с городов и отправлять их на передовую. Именно там на прошлой неделе точным ударом были уничтожены сразу две пусковых установки Patriot, ну а положение ВСУ на Запорожском и Донбасском направлении постоянно ухудшается. Украинские солдаты жалуются на то, что российская армия начала применять корректируемые авиабомбы весом 1500 килограмм. По их словам, спастись от мощного взрыва почти невозможно, а благодаря подобным системам вооружения российские бойцы постоянно наступают. На этом фоне заметна повышенная нервозность, а аналитики по обе стороны океана уверяют, что спасти положение могут только американские истребители. Якобы, чем скорее F-16 попадут в распоряжение ВСУ, тем быстрее удастся справиться с российскими бомбардировщиками.

Ранее ходили слухи, что целая эскадрилья самолётов сможет приступить к защите украинского неба уже этим летом, но пока подобная перспектива кажется всё более сомнительной. По данным The New York Times, авиационная коалиция демонстрирует неуверенность, а европейские страны медлят, явно не желая отдавать самолёты украинцам. Поскольку прямо отказаться от своих слов политики не могут, то ставят палки в колёса процессу обучения пилотов ВСУ. Подобные действия уже привели к самым негативным результатам, ведь до конца лета всего 6 лётчиков получат достаточные знания для пилотирования F-16. А между тем ранее называлась цифра в 45 истребителей, управлять которыми просто некому. В The New York Times пишут, что на самом деле всё намного хуже, чем может показаться, ведь украинские пилоты даже не приступили к обучению на румынской авиабазе Фетешть. Мало того, что требуется целый год тренировок, так будущие асы даже не начали обучение, а это ставит весь план в положение крайней неопределённости.

Украинская сторона постоянно настаивает на сокращении курса и количества лётных часов. Власти уверены, что опытные пилоты с лёгкостью освоят американскую машину, но реальность далека от подобных заявлений. На пути у большей части пилотов встали низкие языковые навыки. Проще говоря, украинская сторона собрала со всей страны полтора десятка лётчиков, которые не знают английского языка. Ну а поскольку управляющие элементы F-16 написаны по-английски, то допускать к обучению бойцов ВСУ не стали. Многие аналитики отмечают, что дело даже не в английских надписях, на которые представители украинских властей предлагали наклеить бумажки с переводом. Американский самолёт имеют собственную логику управления, отличную от всего, к чему привыкли украинские пилоты. Многим приходится вначале отвыкать от МиГ-29, а после приобретать новые навыки. Есть мнение, что было бы намного быстрее, если бы Украина прислала совсем необученных пилотов. Ранее ходили слухи, что считающие себя опытными асами лётчики ВСУ относятся к своим американским инструкторам с высока. Это мешает обучению, поскольку украинцы уверены, что знают намного больше своих иностранных коллег.

Ну а пока в НАТО ломают голову над тем, где взять пилотов для F-16, в The New York Times обсуждают ещё одну проблему. Там полагают, что нужно где-то самолёты спрятать, ведь российские ракеты способны бить по любой точке на территории Украины. Журналисты ссылаются на данные о первом этапе строительства секретных баз на западе страны, но не могут сказать с полной уверенностью, что данные объекты будут полностью защищены. Оказывается, всё не так просто, как казалось Зеленскому. Первоначально действительно нужны самолёты. Со скрипом договориться о поставке 45 машин всё же удалось. Пока с обучением лётчиков не складывается, но первое время в кабину можно посадить и солдат НАТО. Построить подземный бункер также несложно, хотя весь процесс будет виден со спутника, а это крайне сомнительно с точки зрения безопасности. Но даже если самолёты и удастся спрятать, то взлётная полоса для F-16 требуется определённой длины. Взлетать и садиться на небольшой аэродром американские истребители не могут, а это ставит всю операцию по скрытому перемещению авиации под вопрос. В The New York Times полагают, что процесс создания подходящих авиабаз может занять несколько лет. Но это при условии, что российская армия не будет наносить по объектам удары, тогда как прилёты ракет делают идею неосуществимой.