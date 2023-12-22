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Российские покупатели перестали интересоваться европейскими авто, а Китай занял 55% рынка РФ
В The New York Times полагают, что вернуться на российский рынок для многих брендов почти невозможно

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Американские аналитики констатируют, что в споре между Россией и Западом в выигрыше оказался Китай. Похоже, янки забывают о том, что смогли неплохо заработать на газовом рынке Европы, но в целом китайские компании действительно в плюсе. В пример приводятся дроны, производство которых в последние годы увеличилось в несколько раз. Украинский конфликт способен поглотить и больше беспилотников, а значит производители подобных устройств продолжат фиксировать сверхприбыли. На самом деле это только вершина айсберга, поскольку после ужесточения Западных санкций, экономическое сотрудничество между Москвой и Пекином получило новый импульс. Обе стороны активно поддерживают и развивают отношения, а в результате санкции не только оказали минимальное воздействие на российскую экономику, но и позволили китайским компаниям занять ниши, брошенные европейцами. 

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В The New York Times сильно обеспокоены происходящим, рассказывая о том, что страны становятся стратегическими партнёрами, а всё это невыгодно европейским и американским компаниям. Так, торговый оборот между Китаем и Россией за первые 11 месяцев этого года превысил $200 миллиардов, а экспорт китайских товаров вырос на 69% по сравнению с предыдущим годом. Особенно выиграли от этого производители китайских автомобилей, а сегодня есть все предпосылки для значительного роста российского сегмента. Журналисты отмечают, что после введения санкций Россия увеличила закупки электроники и техники в Китае, включая автомобили и компьютерные чипы. Например, в приграничном городе Хэйхэ продажи грузовых транспортных средств за этот период выросли ровно в 2 раза благодаря российским клиентам. Похоже, обе стороны ожидали изменения логистических цепочек, поскольку в приграничных городах ещё в 2022 году были созданы дополнительные склады и офисные здания. В The New York Times напоминают, что причина не в том, что китайские автомобили за одну ночь стали дешёвыми или конкурентными. Всё дело в том, что европейские компании сами оставили российский рынок, а приход китайцев был вполне очевидным следствием. 

В целом продажи дорогих автомобилей в России снизились, а вот средний класс стал более активно покупать китайские автомобили. Особенно популярны бензиновые и дизельные модели, а причина в том, что на рынке Поднебесной наблюдается повышенный спрос на электрокары. Всё больше китайские потребителей не хочет смотреть в сторону транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, тогда как в России пока пытаются решить проблемы с доступностью. Обычно доставка автомобилей осуществляется по железной дороге, что делает транспортировку недорогой, позволяя не вводить дополнительные наценки. По данным GlobalData Automotive, китайские автопроизводители захватили 55% российского рынка, опередив Японию и став лидерами по экспорту автомобилей. В 2021 году их доля на рынке составляла всего 8%, что является значительным ростом, и превосходит даже самые смелые ожидания. Считается, что Китай продолжит вытеснять европейские бренды, чему есть вполне логичное объяснение. 

Причина в том, что европейцы, японцы и американцы не могут вернуться на российский рынок, а сегодня такие транспортные средства поставляются по параллельному импорту. Стоимость автомобилей выше, а официальная гарантия от производителя невозможна. Мало того, некоторые компании делают всё, чтобы российские потребители быстрее отказались от их услуг. К примеру, применяются удалённые блокировки функций на дорогостоящих машинах, ввезённых вопреки санкциям. Авторизованные сервисные центры на деле потеряли право осуществлять гарантийный ремонт, поскольку все контакты с иностранными компаниями прерваны. Несмотря на это ремонт и обслуживание автомобилей поставлен на поток, но долго так продолжаться не будет. Эксперты полагают, что в данном случае слово за китайцами. Как только крупные компании из Поднебесной смогут построить полноценную сеть продаж и обслуживания своих транспортных средств, отказ от европейских, японских и американских брендов ускорится. Но и это далеко не полная картина, ведь вернуться обратно будет невозможно. Рынок автомобилей считается крайне закрытым, а молодым компаниям требуются десятилетия, чтобы доказать покупателям качество своей продукции. Даже в этом случае на лояльность потребителей могут рассчитывать единицы, а российский рынок довольно большой, поэтому поведение иностранных брендов считается неразумным. Потери будут колоссальными, а российский рынок китайцы могут использовать в качестве трамплина для экспансии рынков СНГ и других государств. 

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Вообще, такое сотрудничество выгодно обеим сторонам, поскольку Россия активно продаёт продукты питания и энергоресурсы в Китай, предоставляя скидки в рамках тесного экономического партнёрства. Российские шоколадные конфеты, колбасы и другие товары стали доступны на полках китайских супермаркетов. Россия наращивает поставки природного газа в Китай через газопровод «Сила Сибири» и ведёт переговоры о строительстве второго газопровода. Помимо этого, Пекин и Москва планируют создать третий, меньший по масштабам, газопровод, который будет транспортировать газ из восточной части России в северо-восточный Китай. Благодаря этому китайские предприятия имеют конкурентные преимущества на мировых рынках, особенно по сравнению с европейскими компаниями, столкнувшимися с резким ростом стоимости электроэнергии. Журналисты The New York Times констатируют, что подобные процессы позволяют России и Китаю укреплять свои позиции в мировой экономике, обеспечивая взаимную выгоду и поддерживая стабильность в периоды геополитической напряжённости. 

#аналитика #транспорт #российский рынок
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