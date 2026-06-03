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VideoCardz: GALAX показала концепт GeForce RTX 6090 HOF с кристаллами Swarovski на кожухе
Новинка имеет премиальный дизайн.
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Компания GALAX в рамках выставки Computex 2026 представила концептуальную модель видеокарты GeForce RTX следующего поколения серии Hall of Fame, отличающейся премиальным видом с украшением в виде кристаллов Swarovski, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/Shimizu_OC

Сообщается, что концепт от GALAX имеет бело-серебристый дизайн с кристаллами Swarovski, расположенными по углам кожуха видеокарты. Система охлаждения видеоадаптера включает в себя несколько композитных трубок, испарительную камеру и имеет четырёхвентиляторную конструкцию с двухсторонним воздушным потоком — как видно на опубликованных изображениях, три вентилятора WINGS 4.0 расположены на фронтальной стороне.

Источник фото: VideoCardz/Shimizu_OC

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Кроме того, концептуальная модель GeForce RTX HOF оснащена полностью кастомизированной печатной платой HOF с нестандартными компонентами и двойным коннектором 12V-2×6 со скрытым расположением. Видеокарта имеет новую съёмную панель HOF Panel IV с поддержкой мониторинга в реальном времени и возможностью отображения видео, изображений и другой информации, а также двойной BIOS с двумя режимами работы.

Источник фото: VideoCardz/Shimizu_OC

Издание отмечает, что производитель относит данную модель к видеокартам следующего поколения, поэтому в том случае, если Nvidia не изменит порядок именования, видеоадаптер дебютирует как GeForce RTX 6090 HOF. При этом дата запуска, стоимость и подробные характеристики видеокарты пока держатся в секрете.

#geforce rtx 6090 #geforce rtx 6090 hof
Источник: videocardz.com
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