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ZOTAC заявила о выпуске самого компактного в мире мини-ПК с десктопной RTX 5080
Корпус MAGNUS One Ultra имеет объём 11,46 литра.
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ZOTAC презентует свою новую систему MAGNUS One Ultra, которая позиционируется производителем в качестве самого компактного в мире мини-ПК, оснащённого полноценной десктопной видеокартой GeForce RTX 5080, пишет издание VideoCardz со ссылкой на материал TweakTown.

Источник фото: VideoCardz

Сообщается, что мини-ПК MAGNUS One Ultra от ZOTAC снабжён не только RTX 5080 с тремя портами DisplayPort 2.1b и одним HDMI, но и 20-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 265 совместно с двумя модулями оперативной памяти DDR5-6400, а также поддерживает два твердотельных накопителя M.2 в форм-факторах 2242 или 2280. Для подключения служат восемь разъёмов USB, Thunderbolt 4 и несколько видеовыходов.

Источник фото: VideoCardz

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Издание отмечает, что корпус MAGNUS One Ultra объёмом 11,46 литра заметно больше других моделей мини-ПК от этого же производителя, в частности ZOTAC MAGNUS объёмом 2,65 литра, но данная новинка дебютирует в чуть иной категории, относясь к моделям с полноценной настольной видеокартой высокого уровня.

Источник фото: VideoCardz/TweakTown

Более подробные характеристики, стоимость и дата запуска MAGNUS One Ultra производителем пока не раскрываются.

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#zotac #magnus one ultra
Источник: videocardz.com
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