Игра тестировалась в 4K и 1440p.

Несколько часов назад фэнтезийный экшен-RPG Fatekeeper на движке Unreal Engine 5 вышел в раннем доступе, и эксперт YouTube-канала MxBenchmarkPC поспешил протестировать игру на ПК, оснащённом процессором Intel Core i7-14700F и видеокартой GeForce RTX 5080.

Источник фото: Polygon/Paraglacial/THQ Nordic

Игра тестировалась в двух разрешениях, максимальными (Ultra) настройками графической составляющей и трассировкой лучей (Lumen). Результаты, которые обеспечила тестовая сборка с указанными характеристиками, оказались следующими:

4K, DLAA, FG выкл. – 55-60 fps

4K, DLSS 4.5 Balanced, FG выкл. – 70-75 fps

4K, DLSS 4.5 Balanced, FG 2x – 135-140 fps

4K, DLSS 4.5 Balanced, MFG 4x – 225-230 fps

4K, DLSS 4.5 Balanced, MFG 6x – 310-320 fps

1440p, DLAA, FG выкл. – 75-85 fps

1440p, DLSS 4.5 Quality, FG выкл. – 105-115 fps

1440p, DLSS 4.5 Quality, FG 2x – 160-170 fps

1440p, DLSS 4.5 Quality, MFG 4x – 300-310 fps

1440p, DLSS 4.5 Quality, MFG 6x – 400-410 fps

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В целом, сборка на Core i7-14700F с RTX 5080 обеспечивает в Fatekeeper высокие показатели fps как в 4K, так и в 1440p, а использование технологии масштабирования DLSS 4.5 и генерации кадров позволяет заметно повысить частоту кадров.