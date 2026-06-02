Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Для возвращения Ryzen 7 5800X3D в продажу AMD пришлось перепроектировать чип
Представитель AMD рассказал о проблемах, с которыми столкнулись инженеры компании.
реклама

Несколько дней назад AMD сообщила о том, что популярный среди геймеров процессор Ryzen 7 5800X3D возвращается в продажу, но, как оказалось, для этого компании пришлось совершить определённые доработки в связи с усовершенствованием технологии соединения, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Tom's Hardware/AMD

Как отметил вице-президент и генеральный директор AMD по Radeon и Ryzen Дэвид МакАфи (David McAfee), обычный перезапуск Ryzen 7 5800X3D потребовал от инженеров компании определённых усилий, так как за несколько лет процесс многослойной компоновки TSMC изменился. Для соединения двух кремниевых элементов в Ryzen 7 5800X3D применялась технология гибридного соединения SoIC (System-on-Integrated-Chips) от TSMC, в которую спустя несколько лет был внесён ряд изменений.

реклама

По словам Дэвида МакАфи, это внесло заметные коррективы в характеристики соединения и укладки этих двух кремниевых пластин, поэтому инженерам пришлось переводить Ryzen 7 5800X3D на новый процесс компоновки, так как старый фактически не функционировал. Он отметил, что была проведена работа по переподготовке процесса сборки, изготовления и тестирования чипов, чтобы убедиться в их надёжности и возможности наращивания производства в будущем.

#ryzen 7 5800x3d
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
На КнААЗе им. Ю.А. Гагарина стартовало строительство нового корпуса для отработки самолётных систем
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
Лётчик-испытатель Мутовин: российский МС-21 обошёл китайский аналог по глубине импортозамещения
Китай построил крупнейшую в мире морскую преобразовательную платформу постоянного тока
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
Таганрогский авиазавод готовит производство Бе-200 с двигателями ПД-8
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
AMD пришлось переделать Ryzen 7 5800X3D для возобновления производства
«Матрица» признана лучшим фильмом 90‑х годов для повторного просмотра
Компания Apple выпустит умные очки не раньше 2027 года
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
ASUS представила 4,7-слотовую ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 с OLED-дисплеем и БП на 3 кВт
Компания AMD вывела на глобальный рынок видеокарту Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ видеопамяти GDDR6
Ученые объяснили природу круглого объекта на дне Балтики
Аналитик усомнился в успехе «Новой эры ПК» на базе Nvidia N1X и N1
Новая криптовалюта Pearl для ИИ привлекла много майнеров, но прибыль рухнула на 49%
В России ужесточатся правила парковки электромобилей и гибридов
AMD официально представила новый 8-ядерный процессор Ryzen 7 7700X3D на Computex 2026

Популярные статьи

Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter