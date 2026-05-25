Intel Core 9 273PQE с 12 P-ядрами уступил Core i9-13900K в игровых тестах от PCGH
Тесты проводились совместно с видеокартой RTX 5090.
Несколько недель назад дебютировала новая линейка процессоров Intel Bartlett Lake-S, которая официально не предлагается обычным потребителям, что не мешает экспертам продолжать тестировать новые модели CPU в играх — в частности, специалисты издания PC Games Hardware (PCGH) решили сравнить возможности топовой модели Core 9 273PQE и Core i9-13900K, пишет сайт Wccftech.

Источник фото: PC Games Hardware

Процессор Intel Core 9 273PQE имеет 12 P-ядер и лишён E-ядер, тогда как модель Core i9-13900K оснащена 8 производительными и 16 эффективными ядрами. Тесты проводились в разрешении 720p с использованием видеокарты GeForce RTX 5090 и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600.

Общие результаты на основе тестов в пятнадцати играх показывают, что Core 9 273PQE, несмотря на большее количество P-ядер, уступает Core i9-13900K, который на потребительской матплате обходит модель Bartlett Lake-S на 24 %. Единственной игрой, где преуспел Core 9 273PQE, была Death Stranding 2: On the Beach — новинка обеспечила на 8 % больший fps по сравнению с Core i9-13900K.

Источник фото: Wccftech/PC Games Hardware

Интересно, что в тестах Zed Up, опубликованных ранее, Core 9 273PQE оказался быстрее на фоне Core i9-14900K, хотя обозреватель использовал совершенно другой набор игр. Более низкие показатели модели Bartlett Lake-S могут быть связаны с тем, что процессор официально не предназначен для потребительских систем и не совместим с обычными матплатами, а ряду игр в настоящее время не требуется такого количества P-ядер.

#core i9-13900k #core 9 273pqe
Источник: wccftech.com
