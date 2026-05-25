Ранее в сети Интернет появился целый ряд утечек о предстоящем семействе процессоров Intel Nova Lake, которые сегодня дополняются новыми данными, пишет издание Wccftech. Как сообщает информатор, линейка процессоров Nova Lake будет представлена не только высокопроизводительными решениями, но и моделью, оснащённой только эффективными ядрами.

Утверждается, что данный процессор получит 8 E-ядер и мощный iGPU, снабжённый 12 ядрами Xe3P, что заметно больше по сравнению со стандартными решениями, которые предложат только 2 ядра для встроенной графики. По данным информатора, данный вариант будет выпущен в исполнении BGA для платформы Intel Edge. Ожидается, что его основными конкурентами станут APU от AMD.

В более ранних утечках говорилось, что семейство Nova Lake будет включать в себя широкий спектр моделей, в том числе 52-ядерный флагманский процессор с двумя чиплетами и кэшем bLLC. Запуск новой линейки, по имеющимся данным, состоится во второй половине текущего года.