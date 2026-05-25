Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Производитель чехлов опубликовал рендеры Galaxy S26 FE в четырёх цветовых версиях
Запуск новинки ожидается осенью 2026 года
реклама

Некоторые компании, выпускающие разнообразные аксессуары для смартфонов, готовятся к запуску Galaxy S26 FE, который состоится через несколько месяцев — в частности, один из производителей чехлов опубликовал рендеры, раскрывающие дизайн предстоящей новинки, пишет издание SammyGuru.

Источник фото: SammyGuru

Судя по опубликованным изображениям, внешне Samsung Galaxy S26 FE будет похож на стандартный Galaxy S26, дебютировавший ранее — новинка получит чуть приподнятый над поверхностью задней панели блок камер, включающий в себя три горизонтально расположенных объектива, плоские боковые грани и экран с круглым вырезом для селфи-камеры.

Источник фото: SammyGuru

реклама

Светодиодная вспышка расположится рядом с модулем камер, а на правой грани разместится качелька регулировки громкости и кнопка питания. Экран смартфона будет обрамлён тонкими рамками, схожими с Galaxy S25 FE или даже чуть тоньше. Некоторые изображения намекают на поддержку беспроводной зарядки Qi2.

Источник фото: SammyGuru

Благодаря опубликованным рендерам также становятся известны предварительные цветовые оформления новинки, включая чёрный, белый, фиолетовый и серый цвета. Впрочем, этот список может измениться.

Источник фото: SammyGuru

Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S26 FE может получить чипсет Exynos 2500, 6,7-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц, тройную камеру, аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч и дебютировать в октябре текущего года.

#galaxy s26 fe
Источник: sammyguru.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Книга рекордов Гиннесса признала наушники Liberty 5 Pro и 5 Max лучшими по качеству связи
Блогер проверил, достаточно ли 8 ГБ видеопамяти для игр в 2026 году
В США на аукцион выставили Aston Martin DB9 в стиле агента 007 с огнемётами и дымовыми шашками
YouTube-блогер вручную создал разводку печатной платы с дизайном в стиле винтажной электроники
Создана действующая копия куртки NUSA Infiltrator из Cyberpunk 2077 с огромным OLED-воротником
Подборка самых стильных кнопочных телефонов 2026 года по версии GizmoChina
США рассматривают введение тарифов на импорт чипов для стимулирования внутреннего производства
Самодельный дрон весом 2 кг разогнался до 730 км/ч и побил мировой рекорд
Китайский фантастический блокбастер «Через тернии к звёздам» выйдет на Netflix
На AMD FX-6300 смогли запустить Forza Horizon 6 и другие свежие AAA-игры с комфортным FPS
Carscoops: Цена Toyota Century 2024 года в России в 4,4 раза выше японской
Автомобильный футбол Rocket League в перспективе переведут на движок Unreal Engine 6
Самый быстрый суперкомпьютер Европы 1996 года Cray T3D «Typhoon» уходит с молотка
Huassen X99 XD3 и XD4 названы лучшими материнскими платами для сокета LGA 2011-3
Генеральные директора NVIDIA и AMD прибыли в Тайбэй в преддверии выставки Computex
Китайский чат-бот DeepSeek перестал открываться с российских IP-адресов
Инсайдер раскритиковал генеративный ИИ в Far Cry 7 после отчёта Ubisoft об убытках в €1,3 млрд
Китай испытал в полёте новый турбовентиляторный двигатель средней и малой тяги для беспилотников
DeepSeek предоставит постоянную скидку 75% на свою флагманскую модель искусственного интеллекта
Корпус реактора ВВЭР-1200 энергоблока №2 доставлен на стройплощадку АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

Популярные статьи

9 самых выгодных комбинаций процессора и видеокарты для геймерского ПК в 2026 году
Большое сравнение и тестирование форматов установки ПО в дистрибутивах Linux и FreeBSD (x86/x64)
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter