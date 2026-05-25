Запуск новинки ожидается осенью 2026 года

Некоторые компании, выпускающие разнообразные аксессуары для смартфонов, готовятся к запуску Galaxy S26 FE, который состоится через несколько месяцев — в частности, один из производителей чехлов опубликовал рендеры, раскрывающие дизайн предстоящей новинки, пишет издание SammyGuru.

Источник фото: SammyGuru

Судя по опубликованным изображениям, внешне Samsung Galaxy S26 FE будет похож на стандартный Galaxy S26, дебютировавший ранее — новинка получит чуть приподнятый над поверхностью задней панели блок камер, включающий в себя три горизонтально расположенных объектива, плоские боковые грани и экран с круглым вырезом для селфи-камеры.

Светодиодная вспышка расположится рядом с модулем камер, а на правой грани разместится качелька регулировки громкости и кнопка питания. Экран смартфона будет обрамлён тонкими рамками, схожими с Galaxy S25 FE или даже чуть тоньше. Некоторые изображения намекают на поддержку беспроводной зарядки Qi2.

Благодаря опубликованным рендерам также становятся известны предварительные цветовые оформления новинки, включая чёрный, белый, фиолетовый и серый цвета. Впрочем, этот список может измениться.

Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S26 FE может получить чипсет Exynos 2500, 6,7-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц, тройную камеру, аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч и дебютировать в октябре текущего года.