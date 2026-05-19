AMD может выпустить более дешёвый по сравнению с Ryzen 7 7800X3D процессор с 3D V-Cache
Новинка сохранит 8-ядерную конфигурацию.

Компания AMD работает надо новым процессором с 3D V-Cache для платформы AM5, который расположится ниже Ryzen 7 7800X3D и будет дешевле данной модели — об этом пишет издание Wccftech по ссылкой на сообщение информатора chi11eddog.

Источник фото: Wccftech

Утверждается, что предстоящий процессор AMD Ryzen 7 7700X3D сохранит ту же 8-ядерную конфигурацию и 96 МБ L3-кэша, что и Ryzen 7 7800X3D, но получит более низкие тактовые частоты — 4,0 ГГц в базовом режиме и до 4,5 в максимальном, что на 200 и 500 МГц меньше по сравнению со старшей моделью. Показатель TDP новинки, по данным информатора, составит 120 Вт.

Данные о стоимости Ryzen 7 7700X3D пока не раскрыты, но ожидается, что новая модель дебютируют в ценовом сегменте от 300 до 350 долларов, став более дешёвым предложением на фоне Ryzen 7 7800X3D, что позволит конкурировать с Core Ultra 7 270K Plus, прежде всего в играх.

#ryzen 7 7800x3d #ryzen 7 7700x3d
Источник: wccftech.com
