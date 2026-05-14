Также в сети Интернет предполагают, что близится выход третьего трейлера игры.

Уже через несколько дней геймеры могут получить возможность осуществить предварительный заказ новой части игровой серии Grand Theft Auto – это следует из письма, разосланного партнёрам Best Buy и появившегося в сети Интернет, пишет издание NotebookCheck.

Сообщается, что в социальных сетях появилось несколько сообщений, в которых публикуется письмо от Best Buy — в нём говорится о рекламной кампании от магазина, связанной со стартом предварительных заказов физической копии GTA 6, которая продлится с 18 по 21 мая 2026 года.

Также ожидается, что третий трейлер, посвящённый Grand Theft Auto VI, выйдет незадолго до финансового отчёта Take-Two, намеченного на 21 мая — вполне возможно, что это произойдёт в день предполагаемого начала предварительных заказов. Стоимость GTA 6 пока не раскрывается, но эксперты предполагают, что она будет варьироваться от 70 до 100 долларов США.