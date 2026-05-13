Совсем недавно состоялся релиз компьютерной игры Directive 8020 на движке Unreal Engine 5, и эксперт YouTube-канала Karan Benchmarks поспешил протестировать её на ряде бюджетных видеокарт Nvidia.

Тестовый ПК, который также был оснащён процессором Intel Core i5-13600K и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, достиг следующих результатов средней частоты кадров/1% low:

1080p, низкие настройки, Native TSR: GTX 1650 – 24 fps/20 fps

1080p, низкие настройки, FSR 3 Quality: GTX 1650 – 38 fps/31 fps

1080p, высокое качество текстур и отражений, среднее качество теней и эффектов, Native DLAA: RTX 3050 – 50 fps/43 fps, RTX 3060 – 67 fps/55 fps, RTX 3060 Ti – 79 fps/68 fps, RTX 4060 – 74 fps/63 fps, RTX 5050 – 79 fps/67 fps

1080p, высокое качество текстур и отражений, среднее качество теней и эффектов, DLSS 4.5 Quality: RTX 3050 – 71 fps/62 fps, RTX 3060 – 94 fps/78 fps, RTX 3060 Ti – 103 fps/75 fps, RTX 4060 – 102 fps/85 fps, RTX 5050 – 106 fps/87 fps

1440p, высокое качество текстур и отражений, среднее качество теней и эффектов, Native DLAA: RTX 3060 – 44 fps/38 fps, RTX 3060 Ti – 54 fps/46 fps, RTX 4060 – 47 fps/45 fps, RTX 5050 – 48 fps/40 fps

1440p, высокое качество текстур и отражений, среднее качество теней и эффектов, DLSS 4.5 Balanced: RTX 3060 – 71 fps/62 fps, RTX 3060 Ti – 81 fps/66 fps, RTX 4060 – 78 fps/66 fps, RTX 5050 – 81 fps/65 fps

Как показывают результаты тестов, для обеспечения комфортного игрового процесса в Directive 8020 в разрешении 1080p необходима как минимум RTX 3050, хотя если снизить настройки и использовать FSR 3 Quality, то подойдёт и GTX 1650, тогда как в 1440p приемлемый fps поддержит RTX 3060 и выше.