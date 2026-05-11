Компания AMD работает над своей новой игровой видеокартой Radeon RX 9050, оснащённой 8 ГБ видеопамяти, пишет издание VideoCardz. Сообщается, что новинка будет основана на графическом процессоре Navi 44 и получит 2048 потоковых процессоров, как и Radeon RX 9060 XT, но будет работать на заметно сниженных частотах — до 1920 МГц в игровом режиме и 2600 МГц в режиме Boost. Это означает, что частоты RX 9050 будут ниже по сравнению с RX 9060 XT на 24 и 17 % соответственно.

Источник фото: VideoCardz

По данным издания, новую модель оснастят 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и 128-битной шиной, а пропускная способность памяти новинки составит 288 ГБ/с, что соответствует возможностям RX 9060, тогда как у RX 9060 XT данный показатель составляет 320 ГБ/с. Ожидается, что RX 9050 получит полноценную поддержку PCIe 5.0 x16, а её энергопотребление будет ниже на фоне RX 9060 XT.

В настоящее время данные о дате запуска и стоимости Radeon RX 9050 не раскрываются, но с учётом характеристик новинки можно предположить, что она дебютирует в бюджетном сегменте.