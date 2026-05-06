Xiaomi может выпустить смартфон с 7-дюймовым дисплеем и батареей ёмкостью более 10 000 мАч
Запуск новинки ожидается к концу 2026 года.

Компания Xiaomi работает над новым смартфоном с большим дисплеем и ёмкой батареей, о чём сообщает информатор Digital Chat Station, раскрывая ряд характеристик предстоящей новинки, пишет издание NotebookCheck.

Утверждается, что новинка будет основана на производительном чипсете, выполненном по 3-нм нормам, название которого пока не раскрывается, получит 7-дюймовый экран с разрешением 2K и аккумулятор ёмкостью более 10 000 мА·ч. Также информатор сообщает, что модель оснастят пылевлагозащищённым корпусом с рейтингом IP68/IP69, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и металлической средней рамкой. Запуск новинки ожидается к концу текущего года.

Redmi K90 Pro Max. Источник фото: GSMArena

Точное название смартфона пока держится в секрете, но издание предполагает, что это может быть Redmi K100 Pro Max, который придёт на смену модели K90 Pro Max, оснащённой чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовым дисплеем и батареей на 7560  мА·ч.

#xiaomi
Источник: notebookcheck.net
