Также в список попало несколько моделей Samsung и одна Xiaomi.

Аналитическое агентство Counterpoint Research опубликовало свежий отчёт, проливающий свет на объёмы продаж смартфонов на мировом рынке в первом квартале текущего года, пишет издание GSMArena.

По данным агентства, наиболее продаваемым смартфоном в первом квартале 2026 года стал iPhone 17 — на его долю пришлось 6 % от всех мировых продаж. Более дорогие модели Apple, iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro, расположились на втором и третьем местах соответственно.

Как отмечает старший аналитик Counterpoint Research Харшит Растоги, успех iPhone 17 связан с целым рядом улучшений по сравнению с предшественником, что позволило новинке приблизиться к версиям Pro и заинтересовать массового потребителя, тогда как iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro смогли предложить расширенные возможности камеры и батареи, а также новые цвета и отделку.

Больше всего продаж среди Android-смартфонов пришлось на Samsung Galaxy A07 4G, который занял четвёртую позицию благодаря своей популярности в развивающихся странах, тогда как ещё одна модель южнокорейского производителя, Galaxy A17 5G, замыкает топ-5.

Модель Apple предшествующего поколения, iPhone 16, заняла шестую строчку, а на седьмом, восьмом и девятом местах расположились Samsung Galaxy A56, Galaxy A36 и Galaxy A17 4G. Наконец, бюджетный Redmi A5 от Xiaomi, популярный в развивающихся странах, разместился на десятой позиции.