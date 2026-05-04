Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Ещё не выпущенный процессор Ryzen 9 PRO 9965X3D с 16 ядрами протестирован в PassMark
Новинка имеет ту же конфигурацию ядер, что и Ryzen 9 9950X3D.

Компания AMD готовится к запуску своего нового процессора Ryzen 9 PRO 9965X3D, представляющего собой модель c 3D V-Cache для бизнеса и OEM-систем, о чём свидетельствует появление новинки в базе данных PassMark, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: ComputerBase/AMD

Как указано на сайте PassMark, процессор AMD Ryzen 9 PRO 9965X3D имеет 16 ядер и 32 потока, что соответствует конфигурации Ryzen 9 9950X3D, хотя тактовые частоты и тип сокета пока не раскрываются. В однопоточном режиме новинка набрала 4614 баллов, а в многопоточном получила 65 111 очков, что на 2,7 и 7,3 % меньше по сравнению с  Ryzen 9 9950X3D.

Источник фото: VideoCardz/PassMark

Отмечается, что в настоящее время линейка настольных процессоров серии Ryzen PRO 9000 включает в себя ряд моделей, в том числе топовый 12-ядерный Ryzen 9 PRO 9945, который, судя по конфигурации, будет подвинут Ryzen 9 PRO 9965X3D.

#ryzen 9 pro 9965x3d
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые зафиксировали эффект «отрицательного времени» прохождения фотонов света через рубидий
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
Вышел трейлер боевика «Семь снайперов» с Тимом Ротом в роли злодея
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
Heroes of Might and Magic Olden Era всего за сутки полностью окупила расходы на разработку
Microsoft рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для Windows 11
В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
Выпуск iPhone с полностью стеклянным экраном к 20-летию Apple может изменить линейку iPhone Pro
Cadillac в честь дебюта в гонках Формулы-1 выпустил лимитированный 695-сильный седан CT5-V Blackwing
Неисправные RTX 5090 во Франции выставили на продажу: от €1499, без гарантии и возможности возврата
Российский электромобиль «Атом» поступил в предзаказ по цене почти 4 млн рублей
В американском Walmart нашли Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X по уценке до $220 за пару
В Нидерландах создали инструмент для определения координат любого места 320 млн лет назад

Популярные статьи

Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter