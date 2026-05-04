Новинка имеет ту же конфигурацию ядер, что и Ryzen 9 9950X3D.

Компания AMD готовится к запуску своего нового процессора Ryzen 9 PRO 9965X3D, представляющего собой модель c 3D V-Cache для бизнеса и OEM-систем, о чём свидетельствует появление новинки в базе данных PassMark, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: ComputerBase/AMD

Как указано на сайте PassMark, процессор AMD Ryzen 9 PRO 9965X3D имеет 16 ядер и 32 потока, что соответствует конфигурации Ryzen 9 9950X3D, хотя тактовые частоты и тип сокета пока не раскрываются. В однопоточном режиме новинка набрала 4614 баллов, а в многопоточном получила 65 111 очков, что на 2,7 и 7,3 % меньше по сравнению с Ryzen 9 9950X3D.

Источник фото: VideoCardz/PassMark

Отмечается, что в настоящее время линейка настольных процессоров серии Ryzen PRO 9000 включает в себя ряд моделей, в том числе топовый 12-ядерный Ryzen 9 PRO 9945, который, судя по конфигурации, будет подвинут Ryzen 9 PRO 9965X3D.