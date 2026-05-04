Компания AMD работает над своим новым поколением APU серии Ryzen AI Max 400 (Gorgon Halo) на базе архитектуры Zen 5, которые придут на смену текущим моделям линейки Ryzen AI Max 300 (Strix Halo), что подтверждается свежей утечкой — как сообщает издание Wccftech, флагманский представитель новой серии, Ryzen AI Max+ PRO 495, был протестирован в бенчмарке PassMark.

Профессиональная версия AMD Ryzen AI Max+ 495 в базе данных PassMark указана с 16 ядрами, 32 потоками и встроенной графикой Radeon 8065S. Также платформа была оснащена 192 ГБ памяти. Ожидается, что новинка будет работать на повышенных по сравнению с предшественником частотах, при этом сохранив аналогичное число ядер CPU и GPU.

В однопоточном тесте новинка набрала 4293 балла, обогнав модель предшествующего поколения, Ryzen AI Max+ 395, на 5 %, тогда как в многопоточном режиме получила 57 525 очков, обойдя предшественника уже на 10 %. Результат встроенного графического процессора Radeon 8065S в 3Д-тестах составил 18427 очков, что на 1,3 % больше по сравнению с Radeon 8060S в составе Ryzen AI Max+ 395.

Запуск моделей серии Ryzen AI Max 400 (Gorgon Halo), как ожидается, состоится в конце текущего или начале следующего года.