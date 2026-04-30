Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Linux лучше раскрыл потенциал RX 6700 XT на фоне RTX 5060 в Windows 11
Тестовая сборка была оснащена процессором Ryzen 5 5600X.

Эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает сравнивать производительность видеокарт в Windows 11 и Linux — в свежем видеоролике он протестировал GeForce RTX 5060 8 ГБ и Radeon RX 6700 XT 12 ГБ. Видеоадаптер Nvidia тестировался только в Windows 11, тогда как видеокарта AMD дополнительно была проверена в Linux-дистрибутиве CachyOS.

Источник фото: ComputerBase

Тестовый ПК, снабжённый процессором AMD Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, в разрешении 1440p достиг следующих результатов средней частоты кадров/1% low:

  • Indiana Jones and the Great Circle (высокие настройки): RTX 5060 – не запустилась, RX 6700 XT (Windows 11) – 54 fps/45 fps, RX 6700 XT (CachyOS) – 57 fps/48 fps
  • Horizon Zero Dawn Remastered (очень высокие настройки): RTX 5060 – 52 fps/31 fps, RX 6700 XT (Windows 11) – 76 fps/57 fps, RX 6700 XT (CachyOS) – 80 fps/53 fps
  • Resident Evil Requiem (максимальные настройки): RTX 5060 – 57 fps/19 fps, RX 6700 XT (Windows 11) – 60 fps/47 fps, RX 6700 XT (CachyOS) – 64 fps/51 fps
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (высокие настройки): RTX 5060 – 40 fps/7 fps, RX 6700 XT (Windows 11) – 42 fps/20 fps, RX 6700 XT (CachyOS) – 45 fps/34 fps
  • The Last of Us Part II Remastered (очень высокие настройки): RTX 5060 – 54 fps/41 fps, RX 6700 XT (Windows 11) – 46 fps/39 fps, RX 6700 XT (CachyOS) – 56 fps/48 fps
  • DOOM: The Dark Ages (пресет Ultra): RTX 5060 – 47 fps/36 fps, RX 6700 XT (Windows 11) – 36 fps/26 fps, RX 6700 XT (CachyOS) – 44 fps/32 fps
  • Alan Wake 2 (среднее качество теней, настройки текстур Ultra): RTX 5060 – 41 fps/29 fps, RX 6700 XT (Windows 11) – 38 fps/33 fps, RX 6700 XT (CachyOS) – 41 fps/37 fps
  • Death Stranding 2: On the Beach (высокие настройки, очень высокое качество текстур): RTX 5060 – 59 fps/49 fps, RX 6700 XT (Windows 11) – 53 fps/48 fps, RX 6700 XT (CachyOS) – 56 fps/49 fps
  • Counter-Strike 2 (среднее качество теней, MSAA 2x): RTX 5060 – 299 fps/134 fps, RX 6700 XT (Windows 11) – 281 fps/127 fps, RX 6700 XT (CachyOS) – 293 fps/135 fps

В целом, Linux обеспечил более высокие показатели fps для RX 6700 XT, позволив обогнать RTX 5060, работающую в Windows 11, в ряде случаев, а также запустить Indiana Jones and the Great Circle с высокими настройками, чего в ОС от Microsoft эксперту добиться не удалось.

#windows 11 #linux #radeon rx 6700 xt #geforce rtx 5060
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter