Эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает сравнивать производительность видеокарт в Windows 11 и Linux — в свежем видеоролике он протестировал GeForce RTX 5060 8 ГБ и Radeon RX 6700 XT 12 ГБ. Видеоадаптер Nvidia тестировался только в Windows 11, тогда как видеокарта AMD дополнительно была проверена в Linux-дистрибутиве CachyOS.
Тестовый ПК, снабжённый процессором AMD Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, в разрешении 1440p достиг следующих результатов средней частоты кадров/1% low:
- Indiana Jones and the Great Circle (высокие настройки): RTX 5060 – не запустилась, RX 6700 XT (Windows 11) – 54 fps/45 fps, RX 6700 XT (CachyOS) – 57 fps/48 fps
- Horizon Zero Dawn Remastered (очень высокие настройки): RTX 5060 – 52 fps/31 fps, RX 6700 XT (Windows 11) – 76 fps/57 fps, RX 6700 XT (CachyOS) – 80 fps/53 fps
- Resident Evil Requiem (максимальные настройки): RTX 5060 – 57 fps/19 fps, RX 6700 XT (Windows 11) – 60 fps/47 fps, RX 6700 XT (CachyOS) – 64 fps/51 fps
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (высокие настройки): RTX 5060 – 40 fps/7 fps, RX 6700 XT (Windows 11) – 42 fps/20 fps, RX 6700 XT (CachyOS) – 45 fps/34 fps
- The Last of Us Part II Remastered (очень высокие настройки): RTX 5060 – 54 fps/41 fps, RX 6700 XT (Windows 11) – 46 fps/39 fps, RX 6700 XT (CachyOS) – 56 fps/48 fps
- DOOM: The Dark Ages (пресет Ultra): RTX 5060 – 47 fps/36 fps, RX 6700 XT (Windows 11) – 36 fps/26 fps, RX 6700 XT (CachyOS) – 44 fps/32 fps
- Alan Wake 2 (среднее качество теней, настройки текстур Ultra): RTX 5060 – 41 fps/29 fps, RX 6700 XT (Windows 11) – 38 fps/33 fps, RX 6700 XT (CachyOS) – 41 fps/37 fps
- Death Stranding 2: On the Beach (высокие настройки, очень высокое качество текстур): RTX 5060 – 59 fps/49 fps, RX 6700 XT (Windows 11) – 53 fps/48 fps, RX 6700 XT (CachyOS) – 56 fps/49 fps
- Counter-Strike 2 (среднее качество теней, MSAA 2x): RTX 5060 – 299 fps/134 fps, RX 6700 XT (Windows 11) – 281 fps/127 fps, RX 6700 XT (CachyOS) – 293 fps/135 fps
В целом, Linux обеспечил более высокие показатели fps для RX 6700 XT, позволив обогнать RTX 5060, работающую в Windows 11, в ряде случаев, а также запустить Indiana Jones and the Great Circle с высокими настройками, чего в ОС от Microsoft эксперту добиться не удалось.