Чуть ранее состоялся дебют мобильной версии GeForce RTX 5070, оснащённой 12 ГБ видеопамяти, которая присоединилась к 8-ГБ модификации, но её стоимость, как следует из информации, размещённой на официальном сайте производителя ноутбуков Framework, заметно выше, пишет издание Wccftech.
Сообщается, что новый графический модуль, позволяющий модернизировать графическую систему ноутбука Framework Laptop 16, оснастив его новейшей GeForce RTX 5070 12 ГБ, оценён в 1199 долларов США, что на 72 % дороже по сравнению с 8-ГБ вариантом, стоимость которого составляет 699 долларов.
Отмечается, что остальные характеристики 12-ГБ версии RTX 5070 не отличаются от модификации на 8 ГБ, поэтому покупателю придётся заплатить на 72 % больше лишь за увеличение объёма видеопамяти на 50 %, что отражает текущую неблагоприятную ситуацию на рынке, связанную с дефицитом DRAM.