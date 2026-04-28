Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Видеокарта RTX 5070 12 ГБ для Framework Laptop 16 стоит на 72% дороже по сравнению с 8-ГБ версией
Новинка предлагает лишь увеличение видеопамяти на 50%.

Чуть ранее состоялся дебют мобильной версии GeForce RTX 5070, оснащённой 12 ГБ видеопамяти, которая присоединилась к 8-ГБ модификации, но её стоимость, как следует из информации, размещённой на официальном сайте производителя ноутбуков Framework, заметно выше, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Framework/X

Сообщается, что новый графический модуль, позволяющий модернизировать графическую систему ноутбука Framework Laptop 16, оснастив его новейшей GeForce RTX 5070 12 ГБ, оценён в 1199 долларов США, что на 72 % дороже по сравнению с 8-ГБ вариантом, стоимость которого составляет 699 долларов.

Отмечается, что остальные характеристики 12-ГБ версии RTX 5070 не отличаются от модификации на 8 ГБ, поэтому покупателю придётся заплатить на 72 % больше лишь за увеличение объёма видеопамяти на 50 %, что отражает текущую неблагоприятную ситуацию на рынке, связанную с дефицитом DRAM.

#geforce rtx 5070
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter