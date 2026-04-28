Новинка предлагает лишь увеличение видеопамяти на 50%.

Чуть ранее состоялся дебют мобильной версии GeForce RTX 5070, оснащённой 12 ГБ видеопамяти, которая присоединилась к 8-ГБ модификации, но её стоимость, как следует из информации, размещённой на официальном сайте производителя ноутбуков Framework, заметно выше, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Framework/X

Сообщается, что новый графический модуль, позволяющий модернизировать графическую систему ноутбука Framework Laptop 16, оснастив его новейшей GeForce RTX 5070 12 ГБ, оценён в 1199 долларов США, что на 72 % дороже по сравнению с 8-ГБ вариантом, стоимость которого составляет 699 долларов.

Отмечается, что остальные характеристики 12-ГБ версии RTX 5070 не отличаются от модификации на 8 ГБ, поэтому покупателю придётся заплатить на 72 % больше лишь за увеличение объёма видеопамяти на 50 %, что отражает текущую неблагоприятную ситуацию на рынке, связанную с дефицитом DRAM.