Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
Тесты проводились в разрешении 1080p.

Платформа AMD AM4 продолжает пользоваться популярностью среди геймеров на фоне неблагоприятной ситуации на рынке компьютерных комплектующих, что достигается за счёт широкого ассортимента моделей CPU для неё, включая процессоры с 3D V-Cache, и более низкой стоимостью ОЗУ DDR4.

Источник фото: Nexus Tech/YouTube

Одной из новых моделей для Socket AM4 стал 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 5500X3D с тактовой частотой до 4 ГГц и 96 МБ L3-кэша, дебютировавший в прошлом году, который совсем недавно был протестирован энтузиастом YouTube-канала Nexus Tech совместно с видеокартой GeForce RTX 3080 10 ГБ.

В качестве соперников выступал целый ряд процессоров, в том числе Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 5 5600, работающий на частоте 4,65 ГГц. Результаты средней частоты кадров/1% low, которые продемонстрировали тестовые сборки в разрешении 1080p, были следующими:

  • F1 2018 (пресет High/Ultra): Ryzen 5 5500X3D – 344 fps/173 fps, Ryzen 9 7950X3D – 376 fps/181 fps, Ryzen 5 5600 – 275 fps/163 fps
  • DiRT Rally (пресет Ultra, MSAA 2x): Ryzen 5 5500X3D – 205 fps/124 fps, Ryzen 9 7950X3D – 366 fps/208 fps, Ryzen 5 5600 – 217 fps/173 fps
  • Deus Ex: Mankind Divided (очень высокие настройки): Ryzen 5 5500X3D – 200 fps/141 fps, Ryzen 9 7950X3D – 196 fps/136 fps, Ryzen 5 5600 – 155 fps/110 fps
  • Forza Horizon 4 (пресет Ultra): Ryzen 5 5500X3D – 231 fps/169 fps, Ryzen 9 7950X3D – 259 fps/211 fps, Ryzen 5 5600 – 207 fps/144 fps
  • Shadow of the Tomb Raider (максимальные настройки, DLSS выкл.): Ryzen 5 5500X3D – 223 fps/145 fps, Ryzen 9 7950X3D – 224 fps/159 fps, Ryzen 5 5600 – 195 fps/119 fps
  • Far Cry 6 (пресет Ultra): Ryzen 5 5500X3D – 142 fps/91 fps, Ryzen 9 7950X3D – 156 fps/123 fps, Ryzen 5 5600 – 119 fps/81 fps
  • Cyberpunk 2077 (высокие настройки, DLSS выкл.): Ryzen 5 5500X3D – 151 fps/99 fps, Ryzen 9 7950X3D – 148 fps/103 fps, Ryzen 5 5600 – 140 fps/90 fps

В целом, ПК на Ryzen 5 5500X3D с RTX 3080 10 ГБ обеспечивает высокую производительность в выбранных энтузиастом играх, в большинстве случаев заметно обгоняя сборку с Ryzen 5 5600, а в Deus Ex: Mankind Divided, Shadow of the Tomb Raider и Cyberpunk 2077 выступая наравне с Ryzen 9 7950X3D.

#ryzen 5 5600 #ryzen 9 7950x3d #ryzen 5 5500x3d
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter