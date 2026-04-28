Тесты проводились в разрешении 1080p.

Платформа AMD AM4 продолжает пользоваться популярностью среди геймеров на фоне неблагоприятной ситуации на рынке компьютерных комплектующих, что достигается за счёт широкого ассортимента моделей CPU для неё, включая процессоры с 3D V-Cache, и более низкой стоимостью ОЗУ DDR4.

Источник фото: Nexus Tech/YouTube

Одной из новых моделей для Socket AM4 стал 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 5500X3D с тактовой частотой до 4 ГГц и 96 МБ L3-кэша, дебютировавший в прошлом году, который совсем недавно был протестирован энтузиастом YouTube-канала Nexus Tech совместно с видеокартой GeForce RTX 3080 10 ГБ.

В качестве соперников выступал целый ряд процессоров, в том числе Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 5 5600, работающий на частоте 4,65 ГГц. Результаты средней частоты кадров/1% low, которые продемонстрировали тестовые сборки в разрешении 1080p, были следующими:

F1 2018 (пресет High/Ultra): Ryzen 5 5500X3D – 344 fps/173 fps, Ryzen 9 7950X3D – 376 fps/181 fps, Ryzen 5 5600 – 275 fps/163 fps

DiRT Rally (пресет Ultra, MSAA 2x): Ryzen 5 5500X3D – 205 fps/124 fps, Ryzen 9 7950X3D – 366 fps/208 fps, Ryzen 5 5600 – 217 fps/173 fps

Deus Ex: Mankind Divided (очень высокие настройки): Ryzen 5 5500X3D – 200 fps/141 fps, Ryzen 9 7950X3D – 196 fps/136 fps, Ryzen 5 5600 – 155 fps/110 fps

Forza Horizon 4 (пресет Ultra): Ryzen 5 5500X3D – 231 fps/169 fps, Ryzen 9 7950X3D – 259 fps/211 fps, Ryzen 5 5600 – 207 fps/144 fps

Shadow of the Tomb Raider (максимальные настройки, DLSS выкл.): Ryzen 5 5500X3D – 223 fps/145 fps, Ryzen 9 7950X3D – 224 fps/159 fps, Ryzen 5 5600 – 195 fps/119 fps

Far Cry 6 (пресет Ultra): Ryzen 5 5500X3D – 142 fps/91 fps, Ryzen 9 7950X3D – 156 fps/123 fps, Ryzen 5 5600 – 119 fps/81 fps

Cyberpunk 2077 (высокие настройки, DLSS выкл.): Ryzen 5 5500X3D – 151 fps/99 fps, Ryzen 9 7950X3D – 148 fps/103 fps, Ryzen 5 5600 – 140 fps/90 fps

В целом, ПК на Ryzen 5 5500X3D с RTX 3080 10 ГБ обеспечивает высокую производительность в выбранных энтузиастом играх, в большинстве случаев заметно обгоняя сборку с Ryzen 5 5600, а в Deus Ex: Mankind Divided, Shadow of the Tomb Raider и Cyberpunk 2077 выступая наравне с Ryzen 9 7950X3D.