AMD Ryzen 9 9950X3D подешевел до $574 на фоне дебюта Ryzen 9 9950X3D2 за $900
В связи с этим новинка не выглядит выгодной покупкой.

Чуть ранее компания AMD выпустила свой новый топовый процессор Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, который получил двойную кэш-память 3D V-Cache и ценник в 900 долларов США. При этом новинка, как и Ryzen 9 9950X3D, имеет 16-ядерную 32-поточную конфигурацию, но увеличенный до 192 МБ L3-кэш и TDP, достигающий 200 Вт.

Источник фото: Amazon

Как сообщает издание VideoCardz, на фоне запуска новинки стоимость модели Ryzen 9 9950X3D на площадке Amazon снизилась до 574 долларов США, что на 36 % меньше по сравнению с ценой Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition.

В обзорах, опубликованных рецензентами, новинка показала незначительный прирост по сравнению с обычным Ryzen 9 9950X3D в играх и приложениях, а в официальных тестах AMD разница в среднем составляет 7 %. В связи с этим целесообразность покупки Ryzen 9 9950X3D2 на текущий момент остаётся под вопросом.

#amd #ryzen 9 9950x3d #ryzen 9 9950x3d2
Источник: videocardz.com
