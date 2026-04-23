СМИ: Samsung и Kingston снова повышают цены на свои твердотельные накопители
Это может быть связано с дефицитом памяти.

Ситуация на компьютерном рынке продолжает усугубляться, о чём свидетельствует очередное повышение стоимости твердотельных накопителей производства Samsung и Kingston, пишет издание Wccftech со ссылкой на материал IT Home.

Источник фото: Wccftech

Сообщается, что компания Samsung уведомила своих партнёров об увеличении цен на свои твердотельные накопители более чем на 10 %, тогда как Kingston также повышает ценники своих SSD как минимум на 10 % начиная с текущей недели. Издание отмечает, что это далеко не первое повышение стоимости твердотельных накопителей за последние несколько недель, и в будущем ситуация может усугубиться ещё больше.

Точные причины повышения цен на SSD не называются, но предполагается, что это может быть связано с дефицитом чипов памяти на фоне повышенного спроса со стороны ИИ-отрасли, в результате чего некоторые производители делают упор на продукты для корпоративных клиентов вместо потребительского сектора.

#samsung #kingston
Источник: wccftech.com
