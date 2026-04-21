В Hardware Unboxed протестировали Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition в ряде игр и приложений
Новинка показала высокие результаты.

Несколько недель назад компания AMD анонсировала свой первый процессор с двойной кэш-памятью 3D V-Cache, а сегодня Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition был протестирован экспертом YouTube-канала Hardware Unboxed в ряде игр и приложений. Новинка, обладающая 16 ядрами и 32 потоками, достигающими частоты 5,6 ГГц, и 192 МБ L3-кэша, тестировалась совместно с видеокартой RTX 5090 и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000.

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

В выбранных экспертом приложениях Ryzen 9 9950X3D2 занял лидирующую позицию, обогнав своих конкурентов, Ryzen 9 9950X3D/Core Ultra 7 270K Plus:

  • в Blender – на 6,8 %/21,1 %
  • в многоядерном режиме Cinebench 2026 – на 3,9 %/3,4 %
  • в 7-Zip: при сжатии – на 4,3 %/7,5 %, при распаковке – на 1,8 %/3,7 %
  • в Adobe Photoshop 2026 – на 3,2 %/25,9 %

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

По общей игровой производительности в разрешении 1080p новинка также чуть вырывается вперёд, при использовании пресетов Medium/Ultra обгоняя Ryzen 9 9950X3D по среднему показателю частоты кадров на 0,4 %/0,5 %, а Ryzen 7 9800X3D — на 1,2 %/2 %. Преимущество новинки над Core Ultra 7 270K Plus более весомо, достигая 26,2 %/18,3 %.

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

Несмотря на лидирующие позиции Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, эксперт отмечает, что его цена, установленная на отметке 900 долларов США, нивелирует его преимущества — в частности, в играх при расчёте стоимости одного кадра новинка занимает последнее место, заметно уступая Ryzen 7 9800X3D, ценник которого в настоящее время начинается от 465 долларов, и Core Ultra 7 270K Plus с ценой от 350 долларов.

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

Преимущество в приложениях также не настолько велико, чтобы переплачивать несколько сотен долларов, когда Ryzen 9 9950X3D с ценником от 660 долларов по производительности уступает Ryzen 9 9950X3D2 всего несколько процентов.

#ryzen 9 9950x3d2 dual edition
Источник: youtube.com
Смысла особого в нём нет. У кого 9800X3D глубоко пофигу
В Hardware Unboxed протестировали Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition в ряде игр и приложений
