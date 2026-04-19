Производители не справляются с существующим спросом.

Кризис на рынке DRAM, вызванный дефицитом чипов в связи с повышенным спросом со стороны ИИ-сектора, сохранится и в следующем году, что следует из отчёта экспертов Nikkei Asia, пишет издание Wccftech.

По словам специалистов, в 2027 году производители DRAM смогут удовлетворить спрос на чипы памяти в мире только на 60 %. Это означает, что неблагоприятная ситуация на рынке сохранится, усугубляясь в связи с растущими запросами со стороны компаний, занимающихся разработкой ИИ-продуктов или строительством дата-центров.

Отмечается, что целый ряд производителей, включая Samsung, Micron, SK Hynix и YMTC, постепенно наращивает свои возможности по выпуску DRAM, но темпы ввода в строй новых производственных мощностей явно не дотягивают до необходимых показателей. Кроме того, некоторые производители ориентируются не на потребительский сектор, а на сферу ИИ, что негативно влияет на сегмент ПК и мобильных устройств.