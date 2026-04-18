В компании работают над новой концепцией.

Чуть ранее компания ASRock объявила о разработке более дешёвых модулей оперативной памяти DDR5 стандартов HUDIMM и HSODIMM с одним 32-битным субканалом вместо двух в стандартных планках, а сейчас инженер Asus продемонстрировал работу модулей ОЗУ с той же концепцией на матплате ROG Maximus Z890 Apex, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/ASUS Bing Lin

Согласно сообщению сотрудника Asus, ему удалось запустить два модифицированных модуля DDR5 объёмом по 24 ГБ только с одним работающим субканалом, в результате чего в системе отображалось только 24 ГБ вместо 48 ГБ. Аналогичную процедуру он произвёл и с планкой на 16 ГБ, которая загрузилась на ROG Maximus Z890 Apex как модуль на 8 ГБ.

Ранее инженер отключал один субканал в BIOS, но сейчас, судя по всему, он использовал специальные модули DDR5, которые подверглись модификации. В настоящее время неизвестно, для каких платформ Asus планирует внедрять эту технологию. На данный момент ASRock является единственным производителем, официально заявившим о поддержке модулей HUDIMM для ряда своих матплат.