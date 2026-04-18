Тесты проводились в CachyOS в разрешении 4K.

Эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает изучать влияние патча, представленного несколько дней назад и направленного на улучшение работы видеокарт, оснащённых ограниченным объёмом видеопамяти, в Linux. В своём свежем видеоролике он решил протестировать видеоадаптер Radeon RX 5700 XT 8 ГБ в ряде игр при разрешении 4K.

Тестовый ПК, который также был оснащён процессором AMD Ryzen 5 5600X и 2x8 Гб оперативной памяти DDR4-3600, под управлением CachyOS с драйверами MESA 26.0.4 обеспечил следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

Alan Wake 2 (низкие настройки, качество текстур Ultra, FSR 2 Performance): без патча – 26 fps/21 fps, с патчем – 49 fps/39 fps

Death Stranding 2: On the Beach (средние настройки, высокое качество текстур, FSR 3.1 Performance): без патча – 34 fps/29 fps, с патчем – 57 fps/50 fps

Resident Evil Requiem (пресет Normal, высокое качество текстур, FSR 3.1 Performance): без патча – 43 fps/36 fps, с патчем – 62 fps/51 fps

DOOM: The Dark Ages (низкие настройки, FSR 3.1 Performance): без патча – 32 fps/25 fps, с патчем – 46 fps/38 fps

Horizon Zero Dawn Remastered (средние настройки, высокое качество текстур, FSR 3.1 Performance): без патча – тест не пройден из-за вылета, с патчем – 55 fps/37 fps

Indiana Jones and the Great Circle (низкие настройки, среднее качество текстур, FSR 3.1 Performance): без патча – 55 fps/48 fps, с патчем – 58 fps/52 fps

Marvel's Spider-Man 2 (средние настройки, очень высокое качество текстур, FSR 3.1 Performance): без патча – 62 fps/39 fps, с патчем – 65 fps/42 fps

Silent Hill f (средние настройки, высокое качество текстур, FSR 3.1 Performance): без патча – 57 fps/43 fps, с патчем – 57 fps/44 fps

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (средние настройки, качество текстур Ultra, FRS 3.1 Performance): без патча – 38 fps/30 fps, с патчем – 38 fps/30 fps

По результатам тестов видно, что использование патча (GPU Boosters) в CachyOS позволило RX 5700 XT обеспечить более высокий показатель средней частоты кадров в большинстве представленных игр в высоком разрешении 4K, в частности в Alan Wake 2 (на 88 %), Death Stranding 2: On the Beach (на 68 %), Resident Evil Requiem (на 44 %), DOOM: The Dark Ages (на 44 %), Indiana Jones and the Great Circle (на 5 %) и Marvel's Spider-Man 2 (на 5 %).