Производитель избавился от морально устаревшего каплевидного выреза экрана.

Компания Samsung, судя по всему, обновит дизайн своей бюджетной линейки смартфонов, сделав их более похожими на премиальные модели, что видно на рендерах предстоящей модели Galaxy A27, опубликованных информатором OnLeaks, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/OnLeaks/HotEUDeals

Судя по опубликованным рендерам, Samsung отказывается от морально устаревшего каплевидного выреза Infinity-U, снабдив Galaxy A27 круглым вырезом камеры, расположенным в верхней центральной части экрана, что делает новинку похожей на более дорогие модели, включая серию Galaxy S26.

На задней панели устройства размещается вертикально расположенный модуль камеры с тремя объективами в виде единого блока, рядом с которым располагается светодиодная вспышка.

Ожидается, что Samsung Galaxy A27 получит 6,7-дюймовый дисплей и будет иметь следующие габариты — 162,3x78,6x7,9 мм. Дата запуска новинки в настоящее время неизвестна.