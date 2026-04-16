Рост цен на комплектующие заставляет покупателей не спешить с приобретением компонентов для ПК.

Неблагоприятная ситуация на рынке DRAM в связи с увеличившимся спросом на чипы со стороны ИИ-сектора, что стало причиной заметного повышения стоимости целого ряда компьютерных комплектующих, включая накопители, ОЗУ и видеокарты, негативно повлияла на продажи компонентов для ПК, в частности в немецком магазине Mindfactory и на площадке Amazon, пишет издание Wccftech на основе данных, предоставленных информатором TechEpiphanyYT.

Сообщается, что за последние две недели продажи процессоров в Mindfactory не превысили 1000 единиц, тогда как в один из самых худших по продажам месяц прошлого года, июль, объёмы реализации CPU в этом же магазине превысили 13 000 экземпляров всего за неделю. Похожая ситуация наблюдается и на платформе Amazon, где объёмы продаж процессоров и материнских плат в текущем году падают с каждой неделей.

На фоне падения объёмов продаж процессоров материнские платы также стали пользоваться меньшей популярностью среди покупателей — например, за последнюю неделю марта 2026 года в Mindfactory было продано чуть более 1000 единиц матплат, тогда как в 2024 году данный показатель был в 3-5 раз выше. По словам TechEpiphanyYT, за десять лет отслеживания данных о продажах подобного резкого падения он ещё не наблюдал.