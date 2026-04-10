Энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD продолжает изучать сборки прошлых поколений — на этот раз он решил протестировать ПК, оснащённый процессором Intel Core i7-4790K, 16 ГБ оперативной памяти DDR3-1866, а также одной и двумя видеокартами GeForce GTX 570 в режиме SLI.
Энтузиаст постарался подобрать популярные игры, которые имеют поддержку SLI-режима, а затем протестировал их в разрешении 1080p, получив следующие результаты:
- Battlefield 1 (средние настройки): одна GTX 570 – 40 fps, две GTX 570 – 60 fps
- Fallout 4 (средние настройки): одна GTX 570 – 50 fps, две GTX 570 – 80 fps
- Grand Theft Auto IV (кастомные настройки): одна GTX 570 – 75 fps, две GTX 570 – 60 fps
- Grand Theft Auto V (кастомные настройки): одна GTX 570 – 80 fps, две GTX 570 – 100 fps
- The Witcher 3: Wild Hunt (низкие настройки): одна GTX 570 – 35 fps, две GTX 570 – 55 fps
По результатам тестов можно сделать вывод, что в ряде игр две GTX 570 в режиме SLI обеспечили более высокие показатели fps по сравнению с одной видеокартой, но есть одна загвоздка — энтузиаст отмечает, что в большинстве случаев, включая Battlefield 1, Fallout 4 и Grand Theft Auto IV, использование двух видеокарт сопровождалось заметными подтормаживаниями. Единственной игрой из списка, в котором не наблюдались проблемы, оказалась Grand Theft Auto V, тогда как в The Witcher 3 «фризы» были видны даже с одной GTX 570, что может быть связано с наличием всего 1280 МБ видеопамяти.