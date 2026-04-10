Проблема с выходом из строя видеокарт серий GeForce RTX 40, RTX 50 и Radeon RX 9070 давно обсуждается в социальных сетях и сайтах, где обладатели ряда моделей делятся своими случаями оплавления разъёмов видеоадаптеров в связи с чрезмерным нагревом. Ряд производителей выпускает собственные продукты, которые должны устранить данную проблему — не остаётся в стороне и компания Asus, представившая кабель питания ROG Equalizer 12V-2×6, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/Asus

Как сообщает производитель, кабель ROG Equalizer 12V-2×6, совместимый со стандартами ATX 3.1 и PCIe 5.1, имеет позолоченные пружинные контакты со стороны видеокарты и фирменную конструкцию, обеспечивающую более эффективный баланс тока по всем контактам и снижение температурных показателей.

По данным компании, номинальная пропускная способность по току была увеличена со стандартного значения, составляющего 9,2 А, до 17 А, что позволяет выдерживать экстремальные нагрузки — в частности, в тесте производителя при отключении четырёх средних проводов +12 В температура ROG Equalizer была равна 73,4 °C, тогда как стандартный кабель 12V-2×6, как утверждается, разогрелся до 146 °C.

Источник фото: VideoCardz/Asus

Ещё в одном лабораторном тесте Asus температура новинки не повышалась более порога в 105 °C под нагрузкой 600 Вт в течение 240 часов при температуре окружающей среды, составляющей 55°C.

Новинка имеет трёхлетнюю гарантию и будет поддерживаться ПО GPU Tweak III Power Detector+. Кабель ROG Equalizer 12V-2×6 будет поставляться в комплекте с блоками питания Asus ROG Thor III и ROG Strix Platinum 2026 года. Кроме того, владельцы указанных моделей, которые приобрели БП ранее, смогут рассчитывать на получение кабеля совершенно бесплатно в рамках действия специальной программы, которая, как отмечается, ещё не запущена.