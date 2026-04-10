Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
Новинка имеет фирменную конструкцию.

Проблема с выходом из строя видеокарт серий GeForce RTX 40, RTX 50 и Radeon RX 9070 давно обсуждается в социальных сетях и сайтах, где обладатели ряда моделей делятся своими случаями оплавления разъёмов видеоадаптеров в связи с чрезмерным нагревом. Ряд производителей выпускает собственные продукты, которые должны устранить данную проблему — не остаётся в стороне и компания Asus, представившая кабель питания ROG Equalizer 12V-2×6, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/Asus

Как сообщает производитель, кабель ROG Equalizer 12V-2×6, совместимый со стандартами ATX 3.1 и PCIe 5.1, имеет позолоченные пружинные контакты со стороны видеокарты и фирменную конструкцию, обеспечивающую более эффективный баланс тока по всем контактам и снижение температурных показателей.

По данным компании, номинальная пропускная способность по току была увеличена со стандартного значения, составляющего 9,2 А, до 17 А, что позволяет выдерживать экстремальные нагрузки — в частности, в тесте производителя при отключении четырёх средних проводов +12 В температура ROG Equalizer была равна 73,4 °C, тогда как стандартный кабель 12V-2×6, как утверждается, разогрелся до 146 °C.

Источник фото: VideoCardz/Asus

Ещё в одном лабораторном тесте Asus температура новинки не повышалась более порога в 105 °C под нагрузкой 600 Вт в течение 240 часов при температуре окружающей среды, составляющей 55°C.

Новинка имеет трёхлетнюю гарантию и будет поддерживаться ПО GPU Tweak III Power Detector+. Кабель ROG Equalizer 12V-2×6 будет поставляться в комплекте с блоками питания Asus ROG Thor III и ROG Strix Platinum 2026 года. Кроме того, владельцы указанных моделей, которые приобрели БП ранее, смогут рассчитывать на получение кабеля совершенно бесплатно в рамках действия специальной программы, которая, как отмечается, ещё не запущена.

#asus
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

