Новинка имеет ряд дополнительных функций.

Компания TP-Link презентовала свой новый недорогой роутер TL-7DR3600 с поддержкой стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7 и рядом дополнительных возможностей, пишет издание Gizmochina.

Роутер TP-Link TL-7DR3600 обеспечивает скорость передачи данных до 3,57 Гбит/с, поддерживая стандарт Wi-Fi 7 и обладая двухдиапазонной конфигурацией (2,4 и 5 ГГц) с агрегацией многоканальных сигналов. Также новинка имеет улучшенную устойчивость к помехам, поддержку схемы модуляции 4K QAM и многоканального режима работы MLO.

Источник фото: Gizmochina

Маршрутизатор снабжён внешним модулем FEM для улучшения и оптимизации сигнала, а также системой всенаправленных антенн, дополненных ИИ-алгоритмами с целью повышения производительности, оптимизации зоны покрытия и адаптации к помехам, исходящим от сторонних источников.

Новинка оснащена четырьмя портами Ethernet с поддержкой двойного WAN и выделенным игровым разъёмом с обеспечением низкой задержки. Роутер имеет встроенный родительский контроль для ограничения доступа к определённым сайтам, поддерживает VPN, быструю настройку IoT-устройств, технологию EasyMesh, расширяющую зону покрытия, ряд игровых функций и возможность управления при помощи приложения или через облачную платформу.

Стоимость роутера TP-Link TL-7DR3600 в китайской рознице составляет 170 юаней (25 долларов США).