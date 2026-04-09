breaking-news
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-7700 с GTX 1070 Ti и протестировал его в ряде популярных игр
Сборку оснастили 16 ГБ ОЗУ DDR4.

Неблагоприятная ситуация на рынке компьютерных комплектующих стала настоящим вызовом для ряда геймеров, которым приходится использовать сборки предыдущих поколений для экономии средств. Энтузиаст YouTube-канала ZeRD Tech&Gaming также озаботился данным вопросом, протестировав ПК, оснащённый процессором Intel Core i7-7700, видеокартой GeForce GTX 1070 Ti и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2400, в ряде популярных игр.

Источник фото: ZeRD Tech&Gaming/YouTube

При разрешении 1080p сборка с указанными характеристиками добилась следующих результатов средней частоты кадров/1% low:

  • Fortnite (DX12, пресет Performance, низкое качество текстур) – 167 fps/66 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (очень высокие настройки) – 89 fps/59 fps
  • Cyberpunk 2077 (средние настройки) – 61 fps/42 fps
  • ARC Raiders (средние настройки, FSR Balanced) – 54 fps/35 fps
  • Marvel Rivals (низкие настройки) – 86 fps/32 fps
  • Red Dead Redemption 2 (высокие настройки) – 61 fps/25 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (средние настройки, FSR 3.1 Quality) – 83 fps/54 fps
  • PUBG: Battlegrounds (средние настройки) – 104 fps/46 fps
  • Forza Horizon 5 (пресет Ultra) – 71 fps/29 fps
  • Marathon (низкие настройки) – 60 fps/41 fps
  • Marvel's Spider-Man: Miles Morales (очень высокие настройки) – 65 fps/21 fps
  • God of War (настройки Original/Ultra) – 85 fps/11 fps

В игровых тестах ПК с Core i7-7700 и GTX 1070 Ti добился достаточно высоких показателей частоты кадров, обеспечивая комфортный игровой процесс, хотя в некоторых случаях наблюдалась просадка fps в отдельных сценах.

#geforce gtx 1070 ti #core i7-7700
Источник: youtube.com
