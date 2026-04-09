Неблагоприятная ситуация на рынке компьютерных комплектующих стала настоящим вызовом для ряда геймеров, которым приходится использовать сборки предыдущих поколений для экономии средств. Энтузиаст YouTube-канала ZeRD Tech&Gaming также озаботился данным вопросом, протестировав ПК, оснащённый процессором Intel Core i7-7700, видеокартой GeForce GTX 1070 Ti и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2400, в ряде популярных игр.
При разрешении 1080p сборка с указанными характеристиками добилась следующих результатов средней частоты кадров/1% low:
- Fortnite (DX12, пресет Performance, низкое качество текстур) – 167 fps/66 fps
- Grand Theft Auto V Enhanced (очень высокие настройки) – 89 fps/59 fps
- Cyberpunk 2077 (средние настройки) – 61 fps/42 fps
- ARC Raiders (средние настройки, FSR Balanced) – 54 fps/35 fps
- Marvel Rivals (низкие настройки) – 86 fps/32 fps
- Red Dead Redemption 2 (высокие настройки) – 61 fps/25 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (средние настройки, FSR 3.1 Quality) – 83 fps/54 fps
- PUBG: Battlegrounds (средние настройки) – 104 fps/46 fps
- Forza Horizon 5 (пресет Ultra) – 71 fps/29 fps
- Marathon (низкие настройки) – 60 fps/41 fps
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales (очень высокие настройки) – 65 fps/21 fps
- God of War (настройки Original/Ultra) – 85 fps/11 fps
В игровых тестах ПК с Core i7-7700 и GTX 1070 Ti добился достаточно высоких показателей частоты кадров, обеспечивая комфортный игровой процесс, хотя в некоторых случаях наблюдалась просадка fps в отдельных сценах.
