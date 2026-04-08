breaking-news
Экшен Samson протестирован на Core i7-14700F и RTX 5070 в различных режимах и разрешениях
Сборка была снабжена 32 ГБ ОЗУ DDR4.

Недавно дебютировавший экшен с открытым миром Samson: A Tyndalston Story продолжает оставаться в центре внимания — в частности, эксперт YouTube-канала MxBenchmarkPC протестировал игру на ПК, оснащённом процессором Intel Core i7-14700F, видеокартой GeForce RTX 5070 12 ГБ и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600 в различных разрешениях и режимах.

Источник фото: GameRant/Liquid Swords

Сборка с указанными характеристиками обеспечила следующие показатели частоты кадров при использовании пресета Ultra:

  • 4K, DLSS 4.5 Performance, DLSS FG выкл. – 55-60 fps
  • 4K, DLSS 4.5 Performance, DLSS FG 2X – 100-105 fps
  • 4K, DLSS 4.5 Performance, DLSS Multi FG 3X – 145-150 fps
  • 4K, DLSS 4.5 Performance, DLSS Multi FG 4X – 170-175 fps
  • 4K, DLSS 4.5 Performance, DLSS Multi FG 6X – 215-220 fps
  • 1440p, DLAA, DLSS FG выкл. – 55-60 fps
  • 1440p, DLSS 4 Balanced, DLSS FG выкл. – 65-70 fps
  • 1440p, DLSS 4 Balanced, DLSS FG 2X – 115-120 fps
  • 1440p, DLSS 4 Balanced, DLSS Multi FG 3X – 165-170 fps
  • 1440p, DLSS 4 Balanced, DLSS Multi FG 4X – 205-210 fps
  • 1440p, DLSS 4 Balanced, DLSS Multi FG 6X – 270-275 fps
  • 1080p, DLAA, DLSS FG выкл. – 70-75 fps
  • 1080p, DLSS 4 Quality, DLSS FG выкл. – 80-85 fps
  • 1080p, DLSS 4 Quality, DLSS FG 2X – 150-155 fps
  • 1080p, DLSS 4 Quality, DLSS Multi FG 4X – 265-270 fps
  • 1080p, DLSS 4 Quality, DLSS Multi FG 6X – 360-365 fps

По результатам тестов можно сделать вывод, что ПК с Core i7-14700F и RTX 5070 обеспечивает достаточно высокую частоту кадров в 1080p и 1440p даже без использования DLSS и генерации кадров, а применение данных технологий позволяет заметно повысить fps, добившись плавного игрового процесса даже в 4K.

#geforce rtx 5070 #samson #core i7-14700f
Источник: youtube.com
