Недавно дебютировавший экшен с открытым миром Samson: A Tyndalston Story продолжает оставаться в центре внимания — в частности, эксперт YouTube-канала MxBenchmarkPC протестировал игру на ПК, оснащённом процессором Intel Core i7-14700F, видеокартой GeForce RTX 5070 12 ГБ и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600 в различных разрешениях и режимах.
Сборка с указанными характеристиками обеспечила следующие показатели частоты кадров при использовании пресета Ultra:
- 4K, DLSS 4.5 Performance, DLSS FG выкл. – 55-60 fps
- 4K, DLSS 4.5 Performance, DLSS FG 2X – 100-105 fps
- 4K, DLSS 4.5 Performance, DLSS Multi FG 3X – 145-150 fps
- 4K, DLSS 4.5 Performance, DLSS Multi FG 4X – 170-175 fps
- 4K, DLSS 4.5 Performance, DLSS Multi FG 6X – 215-220 fps
- 1440p, DLAA, DLSS FG выкл. – 55-60 fps
- 1440p, DLSS 4 Balanced, DLSS FG выкл. – 65-70 fps
- 1440p, DLSS 4 Balanced, DLSS FG 2X – 115-120 fps
- 1440p, DLSS 4 Balanced, DLSS Multi FG 3X – 165-170 fps
- 1440p, DLSS 4 Balanced, DLSS Multi FG 4X – 205-210 fps
- 1440p, DLSS 4 Balanced, DLSS Multi FG 6X – 270-275 fps
- 1080p, DLAA, DLSS FG выкл. – 70-75 fps
- 1080p, DLSS 4 Quality, DLSS FG выкл. – 80-85 fps
- 1080p, DLSS 4 Quality, DLSS FG 2X – 150-155 fps
- 1080p, DLSS 4 Quality, DLSS Multi FG 4X – 265-270 fps
- 1080p, DLSS 4 Quality, DLSS Multi FG 6X – 360-365 fps
По результатам тестов можно сделать вывод, что ПК с Core i7-14700F и RTX 5070 обеспечивает достаточно высокую частоту кадров в 1080p и 1440p даже без использования DLSS и генерации кадров, а применение данных технологий позволяет заметно повысить fps, добившись плавного игрового процесса даже в 4K.