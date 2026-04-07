Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-10400 и RTX 3050 6 ГБ в Crimson Desert и ряде других игр
Тестовый ПК был оснащён 16 ГБ ОЗУ DDR4.

Заметное удорожание целого ряда компьютерных комплектующих вынудило некоторых геймеров смотреть в сторону сборок прошлых поколений, чтобы не выходить за рамки своего бюджета. Энтузиаст YouTube-канала ETA PRIME протестировал один из таких ПК, опубликовав видеоролик, демонстрирующий результаты тестов.

Источник фото: ETA PRIME/YouTube

Сборка, оснащённая 6-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i5-10400, видеокартой GeForce RTX 3050 6 ГБ, разогнанной на 120 МГц по ядру и памяти, и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2400, смогла обеспечить следующие показатели частоты кадров:

  • Red Dead Redemption 2 (1080p, средние настройки) – 80-100 fps
  • Cyberpunk 2077 (1080p, высокие настройки, DLSS Balanced) – 70-80 fps
  • Forza Horizon 5 (1440p, средние настройки) – 105-110 fps
  • Marvel's Spider-Man 2 (1080p, средние настройки, DLSS Balanced) – 80-90 fps
  • Crimson Desert (1080p, средние настройки, DLSS Balanced) – 45-50 fps
  • Crimson Desert (1080p, средние настройки, FSR FG вкл.) – 90-100 fps

В целом, бюджетный ПК с Core i5-10400 и RTX 3050 6 ГБ демонстрирует неплохие показатели в выбранных энтузиастом играх, включая недавно вышедшую Crimson Desert, обеспечивая плавный игровой процесс во всех случаях, хотя для этого и приходится снижать настройки.

